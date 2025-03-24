Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 83-86 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 83-86 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-94 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Поддержать курс российского рубля способны решение регулятора оставить ключевую ставку на уровне 21% и близость пика налогового периода, - отмечает эксперт в комментарии. - При этом основным фактором, определяющим курс национальной валюты, является экспортно-импортный баланс, который в последнее время выступает в пользу экспортеров. А также - геополитическая риторика и перспективы мирных переговоров. Тем временем оптимизма рынку способно добавить заявление ЦБ о том, что инфляционное давление снизилось, при этом оно все еще остается достаточно высоким".

По мнению Тимошенко, в фокусе внимания участников рынка по-прежнему остаются перспективы дальнейшего развития экономики США: Федрезерв дал сигнал на тренд по смягчению денежно-кредитной политики, при этом оставив ставки неизменными и подтвердив прогноз по их снижению в 2025 году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.