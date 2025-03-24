.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи пока может тяготеть к уходу ниже 3200п - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Рейтинг российских банков за февраль
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за февраль 2025 год. В феврале 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Компании РФ в области беспилотных авиационных систем увеличили долю в мировом рынке
Российский рынок беспилотных авиационных систем (БАС) в 2024 г. составил 7% от общемирового, или 250 млрд руб. при курсе 105 руб. за $1, подсчитал фонд SK Capital. Общемировая оценка рынка БАС, которую использует SK Capital, составляет $34 млрд. В...
 
Список социально значимых товаров могут пересмотреть
Власти могут пересмотреть список социально значимых товаров. Депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал "Известиям", что обсудил этот вопрос на совещании с чиновниками из ФАС. В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов...
 
24 марта 2025 года 10:17

Индекс Мосбиржи пока может тяготеть к уходу ниже 3200п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может тяготеть к уходу ниже 3200 пунктов до появления новых геополитических вводных, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Инвесторы в начале текущей недели вновь перейдут к ожиданию геополитических новостей. В отсутствие новых вводных, способных сформировать направленное движение, индекс Мосбиржи может тяготеть к сползанию ниже 3200 пунктов, инерционно отыгрывая итоги заседания ЦБ РФ от 21 марта и слабость цен на нефть. Целевым по индексу в текущих условиях может выступить диапазон 3170-3210 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 марта 2025 года 19:23
Рынок акций РФ начал неделю со снижения в ожидании новостей из Эр-Рияда, индекс МосБиржи просел ниже 3180п
Москва. 24 марта. Рынок акций РФ в понедельник снизился при низкой активности покупателей в ожидании итогов новых российско-американских переговоров в Саудовской Аравии; внешние рынки в начале недели подавали позитивные сигналы, подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся до $73 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3180 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5,2%) на фоне жестких сигналов от ЦБ РФ по монетарной политике; во "втором эшелоне" выросли бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+9,1%) и "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,1%) в свете обсуждения Черноморской инициативы в Эр-Рияде.    читать дальше
.
24 марта 2025 года 19:15
Рубль в понедельник упал в паре с юанем в ожидании результатов российско-американских консультаций
Москва. 24 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подешевел в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. В понедельник в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации по нормализации ситуации на Черном море, и участники рынка значительную часть дня находились в неопределенности относительно промежуточных результатов этих переговоров. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,6105 руб., что на 14,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
24 марта 2025 года 19:03
"Эйлер АТ" рекомендует покупать акции Т-Технологий с целью 4500 руб
"Эйлер Аналитические Технологии" рекомендует покупать акции "Т-Технологий" с целевой ценой 4500 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в комментарии старшего аналитика по финансовому сектору Светланы Аслановой. "Чистая прибыль...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:37
Акции Татнефти, МТС-банка и Юнипро будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции "Татнефти", МТС-банка и "Юнипро" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Котировки акций "Татнефти" снова тестируют старый уровень поддержки в районе 680 руб. Это уже вторая попытка за март, - пишет аналитик в комментарии. - Цена...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:11
Прогнозная цена акций Акрона на горизонте года - 1700 руб. - Freedom Finance Global
огнозная стоимость акций "Акрона" на горизонте года составляет 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Компания представила неоднозначные результаты за 2024 год по МСФО, констатирует эксперт. Эмитент в соответствии со своей дивидендной...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 17:48
Бумаги Норникеля справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги ГМК "Норильский никель" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Согласно данным таможни КНР, по итогам первых двух месяцев 2025 года Китай нарастил закупки никеля и меди из России. Это можно объяснить дефицитом медного концентрата...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 17:21
SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Х5
erCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в материале аналитиков инвестбанка. Дивиденд может составить 648 руб./акцию с доходностью 17,6%, этот вопрос еще предстоит обсудить акционерам, а дивидендная отсечка пройдет 9 июля 2025...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 16:50
Бумаги Etalon сохраняет долгосрочную инвестпривлекательность - Freedom Finance Global
Бумаги Etalon сохраняет долгосрочную инвестиционную привлекательность, прогнозная цена на горизонте до конца текущего года составляет 79 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Эмитент представил неоднозначные результаты за 2024 год по МСФО....    читать дальше
.
24 марта 2025 года 16:16
Прогнозная цена акций X5 на горизонте года - 4350 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на горизонте года находится на уровне 4350 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 год, которые оказались неплохими, учитывая вышедшие ранее...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 15:51
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги Etalon
-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы бумаг Etalon, фундаментальных причин для восстановления рынка недвижимости не видно, сообщается в материале аналитиков брокера. Выручка девелопера за 2024 год увеличилась, в частности, констатируют эксперты, за счет роста средних цен на квадратный метр...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 15:35
Рубль днем растерял утренний рост и умеренно дешевеет в паре с юанем в ожидании новостей относительно российско-американских консультаций
Москва. 24 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к повышению на Московской бирже днем в понедельник, рубль развернулся вниз на ожиданиях новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. В понедельник в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации по нормализации ситуации на Черном море. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5515 руб., что на 8,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
24 марта 2025 года 15:29
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург"
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 382,01 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 29,72 руб. на обыкновенную...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CLP Group
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CLP Group с целевой ценой HKD75,1 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "CLP Group уверенно завершила 2024 год: восстановление прибыли в...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 14:40
Справедливая доходность нового выпуска бондов ФосАгро составляет около 7% - инвестбанк "Синара"
Справедливая доходность нового выпуска облигаций "ФосАгро" серии БО-02-03 находится на уровне 7% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. "ФосАгро" планирует на 28 марта сбор заявок на облигации серии БО-02-03 объемом не менее $200 млн. Срок...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 14:16
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5650-5750п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне 5650-5750 пунктов при среднем уровне волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "В центре внимания инвесторов остается торговое противостояние, - отмечает эксперт в комментарии. - Перспективы...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.