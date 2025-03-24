Индекс Мосбиржи пока может тяготеть к уходу ниже 3200п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может тяготеть к уходу ниже 3200 пунктов до появления новых геополитических вводных, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Инвесторы в начале текущей недели вновь перейдут к ожиданию геополитических новостей. В отсутствие новых вводных, способных сформировать направленное движение, индекс Мосбиржи может тяготеть к сползанию ниже 3200 пунктов, инерционно отыгрывая итоги заседания ЦБ РФ от 21 марта и слабость цен на нефть. Целевым по индексу в текущих условиях может выступить диапазон 3170-3210 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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