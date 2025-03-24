Рубль может возобновить укрепление на текущей неделе - ПСБ

Возможно формирование новой волны укрепления рубля на текущей неделе, в понедельник вероятно постепенное движение курсов пар к середине диапазонов 11-11,5 руб./юань и 80-85 руб./$1, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Ко вторнику не исключена новая порция геополитического позитива, однако с учетом очевидной сложности дальнейших мирных переговоров вероятность сдвига курса рубля к новым более крепким уровням (10,5-11 руб. за юань) заметно снизилась. При этом экспортеры безусловно нарастят продажи валюты, готовясь к уплате крупных налогов, граничный срок которой приходится на пятницу (28 марта), - указывает эксперт в обзоре. - Учитывая, что активности импортеров пока недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение, к концу недели ждем смещения стоимости иностранной валюты к локальным минимумам (11-11,3 руб./юань и 80-82 руб./$1)".

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