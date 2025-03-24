Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии меняются слабо и без единой динамики в понедельник. Цены на нефть снижаются в понедельник утром, Brent торгуется у $71,9 за баррель.

Американские фондовые индексы развернулись в плюс в ходе сессии в пятницу и завершили торги ростом на заявлениях президента США Дональда Трампа о гибкости внешнеторговой политики страны.

В зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений, заявил Трамп в пятницу. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 3,1% по итогам торгов на новостях о получении ею контракта на $20 млрд от ВВС США на разработку истребителя нового поколения.

Котировки бумаг производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer поднялись на 7,8% - до $42,16 за штуку. JP Morgan повысил их рейтинг до "нейтрального" с "ниже рынка", прогнозную цену - до $45 с $35.

Luminar Technologies нарастила капитализацию на 33%. Производитель сенсоров для самоуправляемых автомобилей завершил четвертый квартал 2024 года с убытком меньше ожиданий, при этом выручка их превзошла.

Акции FedEx Corp. (SPB: FDX) подешевели на 6,5%. Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 3,4%, но получила скорректированную прибыль ниже ожиданий и ухудшила годовой прогноз.

Nike Inc. (SPB: NKE) сократила капитализацию на 5,5%. Производитель спортивных товаров снизил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале и ожидает падения последней более чем на 10% в текущем.

Рыночная стоимость Lennar Corp. (SPB: LEN) уменьшилась на 4%. Одна из крупнейших строительных компаний США также сократила чистую прибыль в прошлом финансовом квартале.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) потеряли в цене 4,5% на слабой отчетности.

Котировки бумаг Micron Technology (SPB: MU) упали на 8%. Инвесторы фиксировали прибыль после выхода квартального отчета производителя чипов памяти, показавшего существенный рост чистой прибыли и выручки, при этом его скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,08% и составил 41985,35 пункта.

Standard & Poor''s 500 также увеличился на 0,08% - до 5667,56 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,52% и составил 17784,05 пункта.

Азиатские фондовые индексы начали неделю слабыми и разнонаправленными изменениями на фоне отсутствия значимых новостей.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на несколько пунктов.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции образовательной New Oriental Education & Technology Group, подешевевшие на 8,6%, оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology - на 3,4%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 3,1%, Sinopharm Group Co. - на 2,9%.

В то же время растут котировки бумаг производителя цветных металлов Zijin Mining - на 4,2%, производителей потребительской электроники Haier Smart Home и Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,3% и 1,8% соответственно, холдинга CK Hutchison (SPB: 0001) - на 4,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:26 МСК незначительно увеличилось.

Наиболее значительный подъем котировок демонстрируют акции девелоперов, в том числе Sumitomo Realty & Development - на 11,5%, Mitsubishi Estate - на 5,5%, Tokyo Tatemono - на 4,9%, Mitsui Fudosan - на 3,9%.

Кроме того, дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 3%, медиа-компании CyberAgent Inc. - на 3% и ритейлера Seven & I Holdings - на 2,2%.

В число компаний, акции которых показывают негативную динамику, входят Suzuki Motor (-2,3%), Hino Motors (-1,9%) и Nissan Motor (-1,8%), а также банки Sumitomo Mitsui Financial Group (-2,1%) и Fukuoka Financial Group (-2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Японии в марте уменьшился до 48,3 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 49,2 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже этого уровня девять месяцев подряд.

PMI в сфере услуг упал до 49,5 пункта с 53,7 пункта в феврале, сводный PMI - до 48,5 пункта с 52 пунктов.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК опустился на 0,2%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 1,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,6%, сталелитейной Posco - на 5,2%.

Между тем котировки акций автомобильной Hyundai Motor выросли на 4%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил менее 0,1%.

Цена акций производителя железной руды Fortescue выросла на 3,2%, авиаперевозчика Qantas Airways - на 2,7%, National Australia Bank и Westpac Banking - на 2,2% и 1,7% соответственно.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,6%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - повысилась на 0,4%.

Индекс PMI в перерабатывающей промышленности Австралии в марте поднялся до 52,6 пункта (максимум с октября 2022 года) против 50,4 пункта в предыдущий месяц. PMI в сфере услуг вырос до 51,2 пункта с 50,8 пункта, сводный PMI - до 51,3 пункта с 50,6 пункта.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $71,88 за баррель, что на $0,28 (0,39%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,16 (0,2%), до $72,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,25 (0,37%), до $68,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии они поднялись в цене на $0,21 (0,3%), до $68,28 за баррель.

Трейдеры оценивают перспективы увеличения поставок из России на фоне усилий по урегулированию конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

В понедельник в Эр-Рияде состоятся российско-американские консультации. Американская и российская стороны обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Уолтц отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования.

Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

Кроме того, на нефтяные котировки оказывают давление опасения в связи с внешнеторговой политикой США перед введением ими 2 апреля зеркальных пошлин на товары из других стран. Рынок опасается, что глобальная торговая война замедлит экономический рост и негативно отразится на спросе на энергоносители.