Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать итоги очередного заседания Банка России и ждать новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием для российского финансового рынка 21 марта стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка вновь была сохранена на уровне 21% годовых. При этом, вопреки ожиданиям рынка, ЦБ РФ не стал отказываться от направленности сигнала в сторону возможного повышения ключевой ставки в будущем, хотя и немного смягчил саму формулировку. Первая реакция внутреннего долгового рынка на эти заявления Банка России оказалась умеренно негативной, так как инвесторы рассчитывали на большую смелость ЦБ, а он по-прежнему сохраняет осторожность в плане возможного смягчения денежно-кредитной политики.

Регулятор отмечает, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в пресс-релизе регулятора. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При этом, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

В понедельник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в двустороннем формате пройдут консультации РФ и США, с российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News в выходные, что настроен оптимистично в отношении итогов стартующих вскоре в Саудовской Аравии переговоров США и РФ. "Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море", - приводит Bloomberg его слова. По его словам, после таких договоренностей можно будет "естественным образом перейти" к полноценному прекращению огня.

Уиткофф также не исключил, что уже в ближайшие несколько месяцев может состояться встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. "Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сказал он, отметив хорошие отношения между двумя лидерами в период первого президентского срока Трампа.

Американские фондовые индексы развернулись в плюс в ходе сессии в пятницу и завершили торги ростом на заявлениях президента США Дональда Трампа о гибкости внешнеторговой политики страны. В зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений, заявил Трамп в пятницу. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете. Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.

Азиатские фондовые индексы начали неделю слабыми и разнонаправленными изменениями на фоне отсутствия значимых новостей. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на несколько пунктов. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:26 МСК незначительно увеличилось. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК опустился на 0,2%. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно снижаются утром в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,05 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,2%, до $72,16 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,1%, до $68,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии они поднялись в цене на 0,3%, до $68,28 за баррель.

Трейдеры оценивают перспективы увеличения поставок из России на фоне усилий по урегулированию конфликта с Украиной. В понедельник в Эр-Рияде состоятся российско-американские консультации. Американская и российская стороны обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. В дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования. Уолтц отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Кроме того, на нефтяные котировки оказывают давление опасения в связи с внешнеторговой политикой США перед введением ими 2 апреля зеркальных пошлин на товары из других стран. Рынок опасается, что глобальная торговая война замедлит экономический рост и негативно отразится на спросе на энергоносители.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась на треть относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 32,441 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,515 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 марта вырос на 0,17% и составил 110,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,19%, поднявшись до 1028,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1,14%), "МТС-001P-21" (+0,98%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-20" (-0,49%), "СТМ-001Р-02" (-0,39%) и "РЖД-001Р-21R" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001P-11 объемом 4,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ставка первого купона установлена на уровне 24% годовых, что соответствует доходности к погашению 26,82% годовых. Также предусмотрена амортизация: по 2,7% от номинала будет погашено в даты окончания 12-47-го купонных периодов, еще 2,8% от номинала - в дату окончания 48-го купонного периода. В результате дюрация составит около 1,8 года.

Т-Банк (MOEX: T) (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов планирует разместить облигации объемом 4,5 млрд рублей. Эмитентом облигаций выступает ООО "СФО ТБ-3". Т-Банк передает ему кредиты в обеспечение облигаций. Объем кредитов, которые предполагается передать в обеспечение под этот выпуск, составляет 5,625 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 28 марта 2025 года. Ставка первого купона - 25% годовых. Периодичность выплаты купонов - ежемесячно. Ожидаемый срок до погашения - 1,5 года. Приобрести облигации могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы (последние - после прохождения теста).

ООО "Сэтл групп" 2 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-04 объемом не менее 3 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 24,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 27,45% годовых. Оферта запланирована через 1,5 года. Техразмещение состоится 7 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Строй система механизация" (ССМ) допустило технический дефолт по выплате 2-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Размер обязательства - 6,2 млн рублей. В сообщении компании указано, что обязательство не исполнено в полном объеме. ССМ завершила размещение выпуска в октябре 2024 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 6-го купонного периода (19 марта 2026 года). Ранее компания на долговой рынок не выходила.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) допустило технический дефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. В качестве причины компания отмечает "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО "РКК", ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте". Четырехлетний выпуск на 250 млн рублей был размещен в марте 2023 года по ставке квартального купона 18% годовых до погашения. РКК с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов по всем выпускам облигаций в обращении, при этом до марта 2025 года успевала исполнить обязательства по облигационным выплатам в течение срока техдефолтов. Однако в марте компания допустила фактический дефолт по выплате 8-го купона бондов серии БО-01. В настоящее время в обращении остается три выпуска биржевых облигаций РКК на 1 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" допустила технический дефолт по выплате 19-го купона облигаций серии 002Р-07 на сумму 42,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательства - "неблагоприятная рыночная конъюнктура, в частности, существенный рост ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года". Компания 14 марта допустила первый техдефолт по выпуску серии 002Р-07 - по выкупу облигаций в рамках оферты. Объем неисполненных обязательств - 2,833 млрд рублей. Пятилетий выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей, по которому допущен техдефолт, был размещен в январе 2024 года. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов - 13% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона планировалось погасить 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов - по 37,5% от номинала. "Гарант-инвест" также сообщил о невозможности исполнить обязательства по предстоящим процентным платежам и офертам по остальным выпускам облигаций. Сейчас компания прорабатывает возможные варианты реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков. Компания планирует опубликовать предлагаемые условия реструктуризации в течение 30 рабочих дней с 14 марта.