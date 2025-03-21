Рынок акций РФ на неделе стабилизировался на ожиданиях прогресса в решении украинского кризиса

Рынок акций РФ на неделе стабилизировался на ожиданиях прогресса в решении мирного урегулирования украинского конфликта, попытки подъема нивелировались локальной фиксацией прибыли игроками после прошедших телефонных переговоров президентов России и США, а также после пятничного заседания ЦБ РФ по ставке. Регулятор ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал сигнал о ее возможном повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора. Индекс МосБиржи на неделе поднимался до 3280 пунктов, после чего опустился ниже 3200 пунктов.

В период с 17 по 21 марта индекс МосБиржи снизился на 0,1% и составил 3191,61 пункта, индекс РТС прибавил 1% и достиг 1187,89 пункта. Майский фьючерс на нефть Brent за неделю вырос на 1,7%, до $71,76 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,93 рубля, до 84,64 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с роста на новостях о планах президентов США и России провести телефонный разговор во вторник в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся до $71 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3250 пунктам, а индекс РТС превысил 1200 пунктов на фоне укрепления рубля; в лидерах роста выступили акции "Мечела" (+5,1%), Совкомбанка (+5%), "Северстали" (+3,8%) и АФК "Система" (+3,8%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 84,31 руб. (-1,26 рубля).

Россия в рамках мирного разрешении конфликта на Украине намерена требовать, чтобы частью соглашения стали "железобетонные" гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, "частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса".

Нефть подросла после известий, что президент США Трамп отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что продолжили атаковать американский авианосец Harry S. Truman.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост в ожидании итогов телефонных переговоров президентов России и США, в то время как внешние рынки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3250 пунктов, индекс РТС подскочил в район 1260 пунктов, обновив пик с сентября 2022 года за счет резкого укрепления рубля. Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 81,5 руб. (-2,8 рубля).

Головная компания ПАО "Газпром" (-1,1%, до 172,14 рубля) по итогам 2024 года получила 1 трлн 76,330 млрд рублей чистого убытка по сравнению с 695,570 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год, сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО по РСБУ.

В компании оперативно прокомментировали результаты: "Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года".

Российская экономика, в 2024 году показавшая рост на 4,1%, неизбежно будет охлаждаться, задача правительства и ЦБ сделать этот процесс плавным, с тем, чтобы не допустить переохлаждения "как в криокамере", заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП во вторник. Также Путин заявил, что санкции в отношении России носят стратегический, системный характер, направлены на ослабление России; даже если санкции ослабят, западные страны найдут другой способ "поддавить" на Россию.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, ранее покинувших страну, актуализировать их перечень.

Переговоры президентов США и РФ начались во вторник в 17:00 МСК.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растеряли дневной прирост, подогретый ранее усилением напряженности на Ближнем Востоке, стоимость Brent опустилась ниже $71 за баррель. Армия обороны Израиля ранее сообщила о нанесении массированных ударов по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. ХАМАС заявил, что ответственность за возобновившиеся израильские удары лежит на США, которые оказывают поддержку Израилю.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после переговоров между президентами России и США, достигших соглашения о деталях решения украинского кризиса; снижение сдерживалось ожиданиями смягчения сигнала от ЦБ РФ на заседании в пятницу благодаря надеждам на ослабление инфляции. Индекс МосБиржи завершил день чуть ниже 3230 пунктов после отката днем за рубеж 3200 пунктов, лидерами снижения выступили акции "Норникеля" (-2,6%), "ММК" (-2,3%), "Газпрома" (-2,1%). Курс доллара от ЦБ РФ вырос до 82,85 руб. (+1,35 рубля).

Поддержкой для акций "Мосбиржи" (-0,3%) стали новости, что площадка может стать участником эксперимента для торгов криптовалютой. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков на форуме Crypto Summit заявил, что организатором торгов криптовалютой в рамках экспериментального правового режима может быть существующая биржевая инфраструктура, сам эксперимент планируется запустить не ранее чем через полгода.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" (+0,6%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,3537 руб. на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 9 июня 2025 года.

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились на 0,8 процентного пункта (п.п.) - до 12,9%, вернувшись на уровень августа 2024 года, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного 3-13 марта по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в феврале снизились до 13,7% с 14%, что стало первым снижением с сентября 2024 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте не изменилась, составив 16,5%.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в разговоре во вторник достигли соглашения о начале переговоров на Ближнем Востоке, о деталях решения кризиса на Украине, а также о необходимости начать урегулирование с прекращения ударов по объектам энергетики и инфраструктуры.

Президент РФ Путин поддержал идею Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта, также в рамках усилий по завершению украинского кризиса "создаются российская и американская экспертные группы", сообщила пресс-служба Кремля.

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News. Также Уиткофф в интервью агентству Bloomberg предположил, что полного перемирия на Украине можно будет добиться в течение пары недель.

В четверг рынок акций РФ оставался под умеренным давлением продавцов, инвесторы ожидали новых геополитический сообщений и пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике; поддержку вечером оказала выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $72 за баррель) из-за санкций США к сырьевым поставкам Ирана. Индекс МосБиржи просел в район 3220 пунктов во главе с бумагами "ВК" (-6,6%) на новостях о планах допэмиссии акций компании для сокращения ее долгов. Курс доллара от ЦБ РФ вырос до 84,4 руб. (+1,55 рубля).

Выручка интернет-холдинга "ВК" в 2024 году составила 147,6 млрд рублей (+23%). Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" в размере 157,7 млрд рублей. По итогам 2025 года "ВК" ожидает показатель скорр. EBITDA более 10 млрд рублей и снижения долговой нагрузки, сообщила компания. "ВК" планирует провести допэмиссию акций объемом до 115 млрд руб. и направить полученные средства на снижение долговой нагрузки (ВОСА рассмотрит этот вопрос 30 апреля).

Скорректированная EBITDA "Эн+ груп" (+5,8%) выросла на 35,7% в 2024 году, достигнув $2,93 млрд, сообщила компания. Рост произошел под влиянием динамики курса доллара и роста цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME). Чистая прибыль "Эн+ груп" в 2024 году выросла на 88%, до $1,348 млрд.

Компания "Т-Технологии" (+0,1%) в IV квартале увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза (до 39 млрд руб.), за весь 2024 год - на 51% (до 122 млрд руб.), что оказалось на уровне консенсус-прогноза. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 32 руб. на акцию, сообщила группа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что на предстоящих в Джидде переговорах РФ-США будут обсуждаться аспекты возможного возобновления Черноморской инициативы и другие вопросы украинского урегулирования. Он напомнил, что Россия в свое время выполнила все условия реализации Черноморской инициативы, однако условия по отношению к РФ "выполнены так и не были".

Тем временем, по данным Росстата, инфляция в России демонстрирует признаки стабилизации, что может привести к смягчению сигнала ЦБ РФ по дальнейшей ДКП. Так, инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

Из данных за 17 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

На нефтяном рынке вечером цена Brent превысила $72 за баррель на информации об ужесточении Вашингтоном санкций в отношении поставок иранской нефти. Минфин США объявил о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В санкционный список также помещены 19 организаций и судов, "задействованных в поставках миллионов баррелей иранской нефти и составляющих "теневой флот" танкеров, который обеспечивает нефтью независимые НПЗ, такие как Luqing Petrochemical", говорится в заявлении Минфина США.

В пятницу рынок акций РФ сохранил коррекционный настрой на итогах заседания Банка России, который ожидаемо не стал менять ключевую ставку (21% годовых), но дал умеренно жесткий сигнал - о возможном ее повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора; также давление на рынок оказала просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился в район $71,75 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3200 пунктов, индекс РТС - ниже 1200 пунктов.

Банк России вновь отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в релизе.

Сигнал ЦБ стал менее "ястребиным" по сути, но сохранил при этом достаточно жесткую форму (по-прежнему с указанием на возможность рассмотрения повышения ставки). Вместо фразы "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции" ЦБ использовал более длинную формулировку "Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки".

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, Банк России обсуждал два варианта сигнала - нейтральный и умеренно жёсткий и в итоге скорректировал формулировку сигнала, увязав возможность повышения ставки с темпами дезинфляции. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 апреля.

В период с 17 по 21 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги "Русснефти" (+13%), "Мечела" (+8%), ПАО "ЕвроТранс" (+8%); хуже рынка выглядели акции МКПАО "ВК" (-10%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-6%), "Мосэнерго" (-5%).

Рынок акций РФ в конце марта будет оценивать поступающие геополитические новости и свежую статистику Росстата по инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в последнюю декаду марта может составить 3100-3300 пунктов, для индекса РТС - 1140-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".