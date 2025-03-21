Вероятно формирование новой волны укрепления рубля на следующей неделе - ПСБ

Вероятно формирование новой волны укрепления рубля на следующей неделе, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"В пятницу курс консолидировался в районе 11,5-11,6 руб./юань и 84-85 руб./$1 - решение ЦБ по ставке не повлияло на котировки, - отмечают эксперты. - На следующей неделе допускаем формирование новой волны укрепления рубля. С учетом уже существенной перекупленности рубля и постепенного осознания рынком сложности и продолжительности мирных переговоров, рассчитываем на закрепление курса в диапазоне 11-11,5 руб./юань и 80-85 руб./$1".

Цены на Brent, в свою очередь, оставались на неделе волатильными, небольшой отскок к $72,5/барр. наметился к пятнице, но аналитики ПСБ не считают это началом восходящего тренда и не видят пока поводов для отскока цен на нефть, считая оправданным диапазон $70-75/барр. Brent.

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