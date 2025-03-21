Альфа-банк сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Т-технологий", говорится в обзоре банка.

"Группа "Т-Технологии" опубликовала результаты по МСФО за 4К24 и 2024 год. Чистая прибыль группы в 4К24 выросла на 2% кв/кв (+87% г/г) и составила 38,7 млрд руб., превзойдя наши ожидания и консенсус-прогноз на 2-5%, - пишут аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - По итогам года чистая прибыль выросла на 51% г/г и составила 122,2 млрд руб. По нашим оценкам, при текущих котировках акции "Т-Технологий" торгуются с коэффициентом P/E 2025П на уровне 5,3x, что предполагает 18%-й дисконт к среднему значению за период с февраля 2022 года. Премия к Сбербанку по этому мультипликатору составляет всего 20%, хотя у "Т-Технологий" существенно выше ROE и темпы роста бизнеса. Сохраняем позитивный взгляд на бумагу".

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