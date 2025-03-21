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21 марта 2025 года 16:49

Альфа-банк повысил целевую цену акций Х5 до 4100 руб

Альфа-банк повысил целевую цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3700 руб. до 4100 руб. за штуку с сохранением рейтинга "выше рынка", сообщается в материале аналитиков Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой.

Новая прогнозная цена предполагает 11%-й потенциал роста акций с текущих уровней в совокупности с 30%-й дивидендной доходностью до конца 2025 года.

"X5 опубликовала ожидаемо сильные результаты за 2024 год (рост выручки - 24%, маржа EBITDA - 6,4%), - указывают эксперты банка. - Мы ожидаем сохранения сильной динамики бизнеса в 2025 году (рост выручки 20%+, маржа EBITDA - 6,3%). СД компании рекомендовал дивиденд 648 руб. и утвердил новую дивидендную политику компании, которая предполагает дивидендную доходность 30%+ до конца 2025 года, по нашим оценкам".

Аналитики сохраняют позитивный взгляд на бумагу и рекомендуют использовать просадки в бумаге для покупки или наращивания позиций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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