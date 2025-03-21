Альфа-банк повысил целевую цену акций Х5 до 4100 руб

Альфа-банк повысил целевую цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3700 руб. до 4100 руб. за штуку с сохранением рейтинга "выше рынка", сообщается в материале аналитиков Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой.

Новая прогнозная цена предполагает 11%-й потенциал роста акций с текущих уровней в совокупности с 30%-й дивидендной доходностью до конца 2025 года.

"X5 опубликовала ожидаемо сильные результаты за 2024 год (рост выручки - 24%, маржа EBITDA - 6,4%), - указывают эксперты банка. - Мы ожидаем сохранения сильной динамики бизнеса в 2025 году (рост выручки 20%+, маржа EBITDA - 6,3%). СД компании рекомендовал дивиденд 648 руб. и утвердил новую дивидендную политику компании, которая предполагает дивидендную доходность 30%+ до конца 2025 года, по нашим оценкам".

Аналитики сохраняют позитивный взгляд на бумагу и рекомендуют использовать просадки в бумаге для покупки или наращивания позиций.

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