Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 475 руб

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 475 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Наблюдательный совет банка рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 24 апреля, одобрить дивиденд за 2024 год в размере 29,72 руб. на обыкновенную и 0,22 руб. на привилегированную акцию.

"За 2024 год банк получил рекордную в своей истории чистую прибыль по МСФО в размере 50,8 млрд руб. (+7,3% г/г), - отмечает эксперт. - Дивидендная политика банка, утвержденная весной 2024 года, предполагает распределение 20-50% прибыли между акционерами. Мы повысили целевую цену по обыкновенной акции банка "Санкт-Петербург" на 2025 год до 475 рублей".

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