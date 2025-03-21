Снижение ставки ЦБ РФ, скорее всего, начнется в июне - Райффайзенбанк

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, начнется в июне, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ в пятницу ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, - отмечают эксперты в комментарии. - Важным, на наш взгляд, стало изменение сигнала на будущее с умеренно-жесткого на достаточно нейтральный. Это произошло на фоне улучшения ряда оценок в пресс-релизе по сравнению с февральской версией: 1) текущее инфляционное давление, а также инфляционные ожидания снизились, 2) появляется все больше признаков уменьшения напряженности на рынке труда".

При этом аналитики банка подчеркивают, что, слегка смягчив риторику, ЦБ по-прежнему занимает очень осторожную позицию - фраза о возможном рассмотрении повышения ставки в случае неудовлетворительной динамики инфляции сохранена и в этот раз. На их взгляд, регулятор не желает допустить формирования устойчивых ожиданий по снижению ключевой ставки в будущем - это делается с целью сохранения жестких денежно-кредитных условий и повышения эффективности монетарной политики.

"В текущих условиях повышение ключевой ставки видится нам маловероятным, однако, и раннего смягчения политики (например, в апреле) ждать тоже не стоит, - прогнозируют стратеги Райффайзенбанка. - Наш базовый сценарий предполагает начало цикла снижения ставки в июне. Способствовать дезинфляции будет замедление экономической активности, как на фоне бюджетной консолидации, так и под влиянием уже достигнутой жесткости денежно-кредитных условий".

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