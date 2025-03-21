Рынок акций РФ днем превысил 3235п по индексу МосБиржи в ожидании сигналов от ЦБ РФ

Москва. 21 марта. Рынок акций РФ после утреннего умеренного коррекционного снижения возобновил рост в ожидании сигналов от Банка России о дальнейшей монетарной политике, в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы и прекратила рост нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $72 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3235 пунктов, лидируют в росте акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,4%) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3235,89 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1207,86 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 марта, составляет 84,3955 руб. (+1,55 руб.).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Аналитики ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта (13:30 МСК). При этом эксперты не исключают, что благодаря обнадеживающим данным по инфляции, публикующимся в последнее время, регулятор может несколько смягчить риторику, убрав, в частности, указание на вероятность дальнейшего повышения ставки.

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила накануне в эфире телеканала News Nation, что Украина и Россия находятся "всего на расстоянии вздоха" от достижения соглашения о полном прекращении огня. "Мы никогда не были так близки к миру с этими двумя сторонами", - отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В четверг он заявил журналистам об украинском конфликте: "Мы бы хотели, чтобы это закончилось". "Я думаю, что в этом отношении у нас все хорошо, - сказал Трамп. - Я верю, что мы справимся с этим".

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", от ЦБ РФ не ждут изменения ключевой ставки, но важна будет риторика регулятора: локальные инвесторы позитивно воспримут смягчение сигнала от ЦБ.

"На фоне замедления недельных данных по инфляции повышаются шансы на снижение ставки уже в апреле. Вместе с тем в базовом сценарии мы закладываем первое снижение ставки в июне", - отмечают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, к концу недели впечатления от возобновления контактов глав США и России, ожидания скорого мирного урегулирования и разочарование от того, что оно не будет быстрым, пока отступили на второй план. Внимание инвесторов вновь приковано к решению Банка России по ключевой ставке. Хотя снижения ставки никто не ожидает, но можно надеяться на смягчение риторики ЦБ РФ на фоне данных, говорящих о сокращении темпов инфляции.

Индекс МосБиржи при появлении позитивных сигналов может возобновить подъем в направлении цели 3500 пунктов. В случае снижения индекс может встретить достаточно сильный уровень поддержки в районе 2990 пунктов, считает Калачев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также полагает, что завершение недели на рынке акций определят итоги заседания ЦБ РФ.

Рынок остается в ожидании новых вводных по геополитике или сигналов от ЦБ. В первой половине пятничных торгов индекс МосБиржи двигался в прежнем диапазоне 3200-3250 пунктов. Если ЦБ РФ даст обнадеживающие сигналы по смягчению ДКП, это окажет поддержку рыночному сантименту и оживит спрос на акции, а при их отсутствии пессимизм игроков способен увести индекс ниже 3200 пунктов, считает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", от ЦБ РФ в пятницу не ожидается изменения ставки, но вероятно небольшое смягчение риторики регулятора о перспективах денежно-кредитных условий. Недельные данные по индексу потребительских цен последние две недели указывали на замедление инфляции, а динамика совокупного кредитного портфеля банков отражает значительное замедления кредитования. Впервые за длительный период текущие условия, в которых Банк России будет принимать решение по ставке, фиксируют замедление роста цен и кредитования, а также указывают на то, что высокая ставка, наконец, приносит результаты.

С учетом поступающих новых вводных, в экономике РФ начинают проявляться условия, при которых Банк России может снизить ставку уже во втором квартале, полагают эксперты "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что ЦБ РФ не станет менять ставку, однако риторика регулятора может смягчиться. Такой сценарий приведет к росту рынка акций, который может быть сильным, но не продолжительным.

Для формирования новой восходящей волны нужны очень четкие сигналы на готовность ЦБ в самом обозримом времени перейти к ослаблению денежно-кредитной политики и фактическое улучшение ситуации в геополитике. До реализации какого-то из этих факторов рынок акций продолжит оставаться в боковике, считает эксперт.

На следующей неделе будет пик налогового периода, что будет поддерживать российскую валюту. Впрочем, эта поддержка будет слабой и больше моральной, поскольку складывается впечатление, что в последние месяцы крупные экспортеры продают валюту равномерно, не откладывая сброс долларов и юаней на последние дни перед уплатой налогов. В связи с этим не исключена еще одна волна укрепления рубля, хотя его девальвация на среднесрочном горизонте неизбежна, считает Антонов.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%).

Негативным фактором для азиатских акций является снижение американских фондовых индексов накануне на фоне опасений по поводу политики президента США Трампа в отношении импортных пошлин.

Накануне торги в Японии не проводились в связи с государственным праздником. Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 3,7% в годовом выражении после роста на 4% в январе, когда показатель был максимальным с января 2023 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,9% после роста на 3,2% в январе. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года.

Участников азиатского рынка также беспокоит отсутствие ясности в отношении новых стимулов, обещанных правительством Китая.

На нефтяном рынке днем в пятницу цены корректируются после роста. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в пятницу составила $71,8 за баррель (-0,3% и +1,7% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $67,91 за баррель (-0,2% и +1,7% накануне).

Поддержку котировкам оказывали ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов". В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнерами, сообщила ОПЕК.

Семь нарушавших обязательства стран должны будут снизить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак должен сократить добычу на 1,95 млн б/с, Кувейт - на 141 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 30 тыс. б/с, ОАЭ - на 365 тыс. б/с, Казахстан - на 908 тыс. б/с, Оман - на 99 тыс. б/с, Россия - на 706 тыс. б/с.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+4,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,1%).

Просели акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,7%), бумаги ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,8%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,6%).

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2024 году составила 104,667 млрд руб., что на 41% меньше показателя 2023 года (177,409 млрд руб.), сообщается в отчете компании.

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,3%) в IV квартале снизило EBITDA по МСФО 17 на 0,8%, до 52,93 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" - опрошенные аналитики ожидали его на уровне 54,85 млрд рублей. Чистая прибыль X5 снизилась на 20,2%, до 15,4 млрд рублей.

В то же время совет директоров ПАО "Корпоративный центр "ИКС 5" в марте рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в сумме 158,85 млрд рублей, сообщила компания в отчетности. Выплата может составить 648 руб. на акцию без учета собственных невыкупленных акций, отмечено в документе. Ритейлер напоминает, что в 2023 и 2024 годах акционеры Х5 не получали дивидендов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 29,86 млрд рублей (из них 3,75 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,06 млрд рублей на акции "ВК").