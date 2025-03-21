S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5710п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5600-5710 пунктов на торгах в пятницу со средним уровнем волатильности при умеренно негативном балансе рисков, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Быки" по S&P 500 вновь попробовали преодолеть сильное сопротивление в области 5710-5750 пунктов, но третья попытка не увенчалась успехом. Пробить 200-дневную скользящую среднюю (5748 пунктов) будет непросто. Баланс рисков вновь смещается в негативную сторону, поэтому в краткосрочной перспективе вероятен откат индекса широкого рынка к зоне поддержки 5560-5600 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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