ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Роснефти на уровне 720 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 720 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Мы положительно оцениваем результаты эмитента за 2024 год по МСФО, отмечая, что компания остается единственной в секторе, публикующей квартальную отчетность. Ждем запуска флагмана "Восток Ойл" с 2026 года, с которым связаны высокие перспективы (лучшие в секторе) по наращиванию добычи, - пишут эксперты. - Также из плюсов отметим, что "Роснефть" - единственная компания в секторе, реализующая программу buyback, что может поддержать котировки бумаг в случае падения. С точки зрения дивидендной доходности не самые лучшие результаты, но стабильные, что повышает уровень доверия акционеров. Мы ждем, что за 2П24 дивиденд составит порядка 14,7 руб., доходность - 2,6%".

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