"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Роснефти", учитывая негативную конъюнктуру на рынке нефти в начале текущего года, высокие процентные ставки в экономике, а также меньшую недооценку по мультипликаторам и дивидендную доходность в сравнении с другими нефтяниками, сообщается в материале аналитиков брокера.

Нефтяная компания опубликовала финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и полный 2024 год.

Исходя из значения чистой прибыли, дивиденды за второе полугодие могут составить 14,7 рубля на акцию, доходность выплаты - 2,7%, а доходность всех дивидендов за 2024 год - 9,1%, что довольно немного для нефтяного сектора, указывают эксперты.

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