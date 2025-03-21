Акции X5 привлекательны для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) обладают хорошими перспективами динамики котировок и привлекательны для покупок, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов.

"Финансовые результаты эмитента за 4К24 оцениваем как нейтральные, хотя показатель EBITDA оказался немного ниже наших и среднерыночных ожиданий. Снижение рентабельности не представляет, на наш взгляд, серьезного риска, если учесть, что компания продолжает расширять бизнес и увеличивать долю рынка, - пишет эксперт в обзоре. - Рекомендованные дивиденды предполагают на текущих уровнях солидную дивидендную доходность в 18%. Вместе с тем рекомендация не принесла особых положительных сюрпризов (разве что мы ожидали соответствующее решение позже в текущем году), так как распределяемая часть накопленной прибыли оказалась близка к нижней границе диапазона рыночных оценок. Мы по-прежнему видим хорошие перспективы X5 и считаем бумагу привлекательной".

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