Акции ММК остаются интересными для долгосрочных инвесторов - ПСБ

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) являются хорошей ставкой на скорое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 52 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Компания представила финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Результаты отражают заметное ухудшение с осени конъюнктуры внутренних рынков металлопродукции, спад спроса со стороны строительной отрасли при инфляционном росте издержек и негативную ситуацию на рынках угля, констатируют эксперты.

Несколько смягчает влияние отраслевых проблем фактор высоких ставок - эмитент получил на имеющиеся денежные средства 18,3 млрд руб. процентов, отмечают в ПСБ.

"Компания остается интересной для долгосрочных инвесторов. ММК умело использует слабость спроса, высвобождая оборотный капитал и сохраняет неплохую рентабельность, имеет (пусть и уменьшающуюся) чистую денежную позицию и благодаря завершению ключевых инвестпроектов собирается значительно сократить капвложения, что настраивает на дивидендные выплаты (пусть и небольшие) в 2025 году", - пишут аналитики банка в обзоре.

Текущие оценки ММК также неплохи, обращают внимание в ПСБ: форвардный Р/Е составляет 5,2х, что примерно на 20% ниже уровней 2020-2021гг.

"Акции компании считаем хорошей ставкой на скорое смягчение ДКП, которое позволит ММК заметно улучшить операционные и финансовые показатели. Наша оценка справедливой стоимости бумаг на горизонте двенадцати месяцев - 52 рубля", - указывают эксперты.

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