.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $72,2/барр.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Продажа конфискованного имущества - доходы бюджета превысили план
Доходы федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного имущества, обращенного в собственность государства, составили в прошлом году 114,43 млрд руб. Такие данные приводятся в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета...
 
Онлайн-платформы обяжут хранить данные о переписке клиентов 3 года
Компании - организаторы распространения информации (ОРИ) должны будут хранить данные о переговорах и переписке пользователей 3 года. Речь идет о сведениях о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста,...
 
Добычу драгметаллов возьмут под более жесткий надзор
На фоне рекордных цен на золото правительство готовится ужесточить надзор за недропользованием в сфере добычи драгметаллов, пишет "Коммерсантъ". Минфин разработал законопроект для борьбы с неправомерным недропользованием в сфере добычи...
 
21 марта 2025 года 09:09

Brent торгуется у $72,2/барр.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг небольшим снижением. Рынки акций стран АТР завершают неделю с разнонаправленными изменениями. Цены на нефть растут в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе.

Трейдеры сохраняют осторожность после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5%), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин.

Тот факт, что спустя несколько часов после завершения заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв к снижению ставки, усилил опасения роста рыночной волатильности, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное повышение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 223 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 220 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение до 224 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2024 года снизилось на $6,3 млрд (2%) и составило $303,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Дефицит в октябре-декабре составил 4,1% ВВП США по сравнению с 4,2% ВВП в предыдущие три месяца.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-3,6%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,6%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-1,4%), 3M Co. (SPB: MMM) (-1,3%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-0,8%).

Заметный рост показали бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1,6%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (+1,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+1%).

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) Inc. увеличилась на 0,2% по итогам торгов. Аналитики Piper Sandler понизили прогнозную цену акций производителя электромобилей до $450 с $500, но сохранили рекомендацию "выше рынка" для них. Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве более 46 тыс. электропикапов Cybertruck из-за дефекта внешней панели кузова.

Эксперты Piper Sandler также понизили прогнозную цену акций Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. до $13 с $19, ухудшив рекомендацию для них до "нейтрально" с "выше рынка". Бумаги компании подешевели на 4,2%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 0,9%. Глава компании Дженсен Хуан заявил в интервью Financial Times, что производитель графических процессоров в ближайшие четыре года направит сотни миллиардов долларов на закупку чипов и другой электроники, произведенной в США.

Стоимость акций Darden Restaurants (SPB: DRI) выросла на 5,8%, несмотря на то, что квартальная отчетность компании оказалась слабее прогнозов рынка. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 финансового года, но его выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 11,31 пункта (0,03%) и составил 41953,32 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 12,4 пункта (0,22%) - до 5662,89 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 59,16 пункта (0,33%), составив 17691,63 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу.

Негативным фактором для азиатских акций является снижение американских фондовых индексов накануне на фоне опасений по поводу политики президента США Дональда Трампа в отношении импортных пошлин.

Кроме того, Трамп призвал Федеральную резервную систему к снижению ставки через несколько часов после того, как Федрезерв завершил мартовское заседание, по итогам которого ставка была оставлена на прежнем уровне.

Также инвесторы оценивают американские статданные. Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 2 тыс. и составило 223 тыс., оказавшись чуть ниже прогноза. Тем временем дефицит счета текущих операций платежного баланса Соединенных Штатов в четвертом квартале 2024 года сократился на 2% и составил $303,9 млрд, тогда как эксперты ожидали роста до $325,5 млрд.

Участников рынка также беспокоит отсутствие ясности в отношении новых стимулов, обещанных правительством Китая.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2,2%.

Лидером снижения в составе Hang Seng являются бумаги BYD Co., подешевевшие на 8,1% на сообщениях СМИ о том, что Еврокомиссия проводит проверку в отношении предприятия по выпуску электромобилей компании в Венгрии на предмет получения несправедливых субсидий от властей КНР.

Капитализация CK Asset (SPB: 1113) Holdings опускается на 7%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 6,8%, Hansoh Pharmaceutical Group - на 6,2%, CSPC Pharmaceutical - на 6%.

Подъем в Гонконге демонстрируют бумаги ENN Energy Holdings и China Mobile (SPB: 941) (на 1,5%), а также China Unicom (на 1,2%).

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,15%. Накануне торги в Японии не проводились в связи с государственным праздником.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 3,7% в годовом выражении после роста на 4% в январе, когда показатель был максимальным с января 2023 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,9% после роста на 3,2% в январе. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года.

Самый активный подъем на бирже в Токио показывают акции Mercari Inc., подскочившие на 7%. Цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group повысилась на 5,8%, Concordia Financial Group - на 4,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,5%, Mizuho Financial Group - на 3,4%.

Тем временем капитализация Sumco Corp. снизилась на 6%, IHI Corp. - на 4,3%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,4%, Japan Steel Works - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,12%.

Стоимость акций производителя микрочипов SK Hynix выросла на 2,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 1%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,17%.

Цена бумаг горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 0,9%, нефтедобывающей Santos - на 0,6%. Между тем рыночная стоимость Coronado Global Resources рухнула на 13%.

Цены на нефть повышаются в пятницу и, вероятно, завершат неделю в плюсе.

Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск в пятницу составляет $72,16 за баррель, что на $0,16 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,22 (1,72%), до $72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,19 (0,28%), до $68,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии они поднялись в цене на $1,16 (1,73%), до $68,07 за баррель. Апрельские контракты, срок обращения которых истек накануне, подорожали на $1,1 (1,64%), до $68,26.

С начала недели стоимость контрактов на обе марки нефти выросла более чем на 2%.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнерами, сообщила ОПЕК.

Семь нарушавших обязательства стран должны будут снизить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак должен сократить добычу на 1,95 млн б/с, Кувейт - на 141 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 30 тыс. б/с, ОАЭ - на 365 тыс. б/с, Казахстан - на 908 тыс. б/с, Оман - на 99 тыс. б/с, Россия - на 706 тыс. б/с.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 марта 2025 года 13:20
"Финам" сохраняет негативную оценку бумаг Башнефти
"Финам" сохраняет негативную оценку бумаг "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1537 рублей за штуку для обыкновенных акций и 1122 рублей за штуку для привилегированных, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Выручка...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 12:58
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Роснефти
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Роснефти", учитывая негативную конъюнктуру на рынке нефти в начале текущего года, высокие процентные ставки в экономике, а также меньшую недооценку по мультипликаторам и дивидендную доходность в сравнении с другими нефтяниками, сообщается в...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 12:31
Акции X5 привлекательны для покупок - инвестбанк "Синара"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) обладают хорошими перспективами динамики котировок и привлекательны для покупок, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов. "Финансовые результаты эмитента за 4К24 оцениваем как нейтральные, хотя показатель EBITDA оказался...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 12:09
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 640 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Эксперты считают, что в опубликованной эмитентом отчетности за 2024 год по МСФО следует отметить...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 11:39
Акции ММК остаются интересными для долгосрочных инвесторов - ПСБ
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) являются хорошей ставкой на скорое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 52 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Компания представила финансовые...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 11:17
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти", отмечая исключительно широкие возможности для увеличения добычи в рамках проекта "Восток Ойл", сообщается в материале директора аналитического департамента Кирилла Таченникова. Эмитент выпустил отчетность за 4К24 и...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 10:47
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - саммит лидеров ЕС; - решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора; - Московская биржа приостанавливает торги акциями ПАО "Полюс" в связи с...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 10:26
Рубль утром понижается в паре с юанем в ожидании решения ЦБ РФ по ставке
Москва. 21 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.    читать дальше
.
21 марта 2025 года 10:23
Завершение недели на рынке акций РФ определят итоги заседания ЦБ РФ - ПСБ
Движение российского рынка акций в конце текущей недели определят итоги заседания Банка России, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Рынок остается в ожидании новых вводных по геополитике или сигналов от ЦБ. В первой...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 10:00
Рубль будет консолидироваться в диапазоне 11,4-11,8 руб. за юань в пятницу - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 11,4-11,8 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Мы ждем в краткосрочной перспективе консолидацию курса рубля вблизи текущих уровней...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 09:46
Индекс RGBI может показать коррекцию в пятницу при сохранении ставки ЦБ РФ без изменений - ПСБ
Возможна локальная коррекция вниз индекса RGBI на торгах в пятницу в случае сохранения ключевой ставки на текущем уровне (21% годовых) по итогам заседания Банка России в пятницу, 21 марта 2025 года, при этом среднесрочно рыночная конъюнктура для облигаций остается позитивной, считает управляющий по...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 09:39
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ
Москва. 21 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут ждать объявления итогов очередного заседания Банка России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
21 марта 2025 года 09:29
Акции ВК пока непривлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"
Акции МКПАО "ВК" в настоящее время непривлекательны для покупок, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Эмитент объявил допэмиссию (компания планирует привлечь до 115 млрд руб. для сокращения долговой нагрузки; вопрос будет рассмотрен собранием акционеров 30 апреля 2025 года) и...    читать дальше
.
21 марта 2025 года 09:14
"Мои Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Т-Технологий до 4100-4200 руб
"Мои Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" до 4100-4200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал результаты за 4К24 по МСФО. Выручка - 338 млрд руб. (+130%), чистая прибыль - 39 млрд руб. (+87%),...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 19:41
Рубль в четверг лишь незначительно понизился в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ставке
Москва. 20 марта. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль к вечеру сумел отыграть почти все потери первой половины дня и лишь незначительно понизился в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5025 руб., что всего на 0,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.