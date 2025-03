Brent торгуется у $72,2/барр.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг небольшим снижением. Рынки акций стран АТР завершают неделю с разнонаправленными изменениями. Цены на нефть растут в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе.

Трейдеры сохраняют осторожность после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5%), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин.

Тот факт, что спустя несколько часов после завершения заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв к снижению ставки, усилил опасения роста рыночной волатильности, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное повышение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 223 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 220 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение до 224 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2024 года снизилось на $6,3 млрд (2%) и составило $303,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Дефицит в октябре-декабре составил 4,1% ВВП США по сравнению с 4,2% ВВП в предыдущие три месяца.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-3,6%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,6%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-1,4%), 3M Co. (SPB: MMM) (-1,3%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-0,8%).

Заметный рост показали бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1,6%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (+1,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+1%).

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) Inc. увеличилась на 0,2% по итогам торгов. Аналитики Piper Sandler понизили прогнозную цену акций производителя электромобилей до $450 с $500, но сохранили рекомендацию "выше рынка" для них. Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве более 46 тыс. электропикапов Cybertruck из-за дефекта внешней панели кузова.

Эксперты Piper Sandler также понизили прогнозную цену акций Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. до $13 с $19, ухудшив рекомендацию для них до "нейтрально" с "выше рынка". Бумаги компании подешевели на 4,2%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 0,9%. Глава компании Дженсен Хуан заявил в интервью Financial Times, что производитель графических процессоров в ближайшие четыре года направит сотни миллиардов долларов на закупку чипов и другой электроники, произведенной в США.

Стоимость акций Darden Restaurants (SPB: DRI) выросла на 5,8%, несмотря на то, что квартальная отчетность компании оказалась слабее прогнозов рынка. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 финансового года, но его выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 11,31 пункта (0,03%) и составил 41953,32 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 12,4 пункта (0,22%) - до 5662,89 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 59,16 пункта (0,33%), составив 17691,63 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу.

Негативным фактором для азиатских акций является снижение американских фондовых индексов накануне на фоне опасений по поводу политики президента США Дональда Трампа в отношении импортных пошлин.

Кроме того, Трамп призвал Федеральную резервную систему к снижению ставки через несколько часов после того, как Федрезерв завершил мартовское заседание, по итогам которого ставка была оставлена на прежнем уровне.

Также инвесторы оценивают американские статданные. Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 2 тыс. и составило 223 тыс., оказавшись чуть ниже прогноза. Тем временем дефицит счета текущих операций платежного баланса Соединенных Штатов в четвертом квартале 2024 года сократился на 2% и составил $303,9 млрд, тогда как эксперты ожидали роста до $325,5 млрд.

Участников рынка также беспокоит отсутствие ясности в отношении новых стимулов, обещанных правительством Китая.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2,2%.

Лидером снижения в составе Hang Seng являются бумаги BYD Co., подешевевшие на 8,1% на сообщениях СМИ о том, что Еврокомиссия проводит проверку в отношении предприятия по выпуску электромобилей компании в Венгрии на предмет получения несправедливых субсидий от властей КНР.

Капитализация CK Asset (SPB: 1113) Holdings опускается на 7%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 6,8%, Hansoh Pharmaceutical Group - на 6,2%, CSPC Pharmaceutical - на 6%.

Подъем в Гонконге демонстрируют бумаги ENN Energy Holdings и China Mobile (SPB: 941) (на 1,5%), а также China Unicom (на 1,2%).

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,15%. Накануне торги в Японии не проводились в связи с государственным праздником.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 3,7% в годовом выражении после роста на 4% в январе, когда показатель был максимальным с января 2023 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,9% после роста на 3,2% в январе. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года.

Самый активный подъем на бирже в Токио показывают акции Mercari Inc., подскочившие на 7%. Цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group повысилась на 5,8%, Concordia Financial Group - на 4,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,5%, Mizuho Financial Group - на 3,4%.

Тем временем капитализация Sumco Corp. снизилась на 6%, IHI Corp. - на 4,3%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,4%, Japan Steel Works - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,12%.

Стоимость акций производителя микрочипов SK Hynix выросла на 2,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 1%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,17%.

Цена бумаг горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 0,9%, нефтедобывающей Santos - на 0,6%. Между тем рыночная стоимость Coronado Global Resources рухнула на 13%.

Цены на нефть повышаются в пятницу и, вероятно, завершат неделю в плюсе.

Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск в пятницу составляет $72,16 за баррель, что на $0,16 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,22 (1,72%), до $72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,19 (0,28%), до $68,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии они поднялись в цене на $1,16 (1,73%), до $68,07 за баррель. Апрельские контракты, срок обращения которых истек накануне, подорожали на $1,1 (1,64%), до $68,26.

С начала недели стоимость контрактов на обе марки нефти выросла более чем на 2%.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнерами, сообщила ОПЕК.

Семь нарушавших обязательства стран должны будут снизить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак должен сократить добычу на 1,95 млн б/с, Кувейт - на 141 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 30 тыс. б/с, ОАЭ - на 365 тыс. б/с, Казахстан - на 908 тыс. б/с, Оман - на 99 тыс. б/с, Россия - на 706 тыс. б/с.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.