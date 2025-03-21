Рубль утром понижается в паре с юанем в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 21 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,623 руб. (+12,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Коррекционное ослабление курса рубля постепенно теряет силу. Накануне, на относительно неплохих объемах биржевых торгов, спрос на валюту не смог удержать котировки курса рубля на более слабых уровнях и торги закрылись вблизи минимальных значений дня (около 11,5 руб. за юань). Полагаем, это указывает на сохранение определенного навеса предложения иностранной валюты, в условиях все еще слабого импорта и постепенного роста активности экспортеров перед крупными налоговыми выплатами (28 марта). В краткосрочной перспективе мы ждем консолидацию курса рубля вблизи текущих уровней и уже на следующей неделе, на фоне вероятных позитивных геополитических сигналов, развития новой волны укрепления национальной валюты. Сегодняшнее решение ЦБ по ставке вряд ли окажет ощутимое влияние на конъюнктуру валютного рынка. Наш прогноз - сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала относительно перспектив ДКП", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 21% годовых.

Банк России в феврале, оставив ключевую ставку на уровне 21%, заявил, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин этот сигнал повторил, отметив, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале марта сообщил, что не удивился бы, если на заседании в марте совет директоров ЦБ рассматривал бы и повышение, и снижение ставки. При этом он тогда отметил, что регулятор сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию по ставке.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса в марте. У граждан они снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.

Нефтяные цены повышаются с утра и, вероятно, завершат неделю в плюсе.

Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составила$72,13 за баррель, что на 0,18% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,24%, до $68,23 за баррель.

С начала недели стоимость контрактов на обе марки нефти выросла более чем на 2%.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.