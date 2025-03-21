Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 21 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут ждать объявления итогов очередного заседания Банка России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта. При этом эксперты не исключают, что благодаря обнадеживающим данным по инфляции, публикующимся в последнее время, регулятор может несколько смягчить риторику, убрав, в частности, указание на вероятность дальнейшего повышения ставки.

Украина и Россия находятся "всего на расстоянии вздоха" от достижения соглашения о полном прекращении огня, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation. "Мы находимся всего на расстоянии вздоха от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира", - сказала Брюс. "Мы никогда не были так близки к миру с этими двумя сторонами", - отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В четверг он заявил журналистам об украинском конфликте: "Мы бы хотели, чтобы это закончилось". "Я думаю, что в этом отношении у нас все хорошо, - сказал Трамп. - Я верю, что мы справимся с этим".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе. Трейдеры сохраняют осторожность после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5% годовых), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин.

Тот факт, что спустя несколько часов после завершения заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв к снижению ставки, усилил опасения роста рыночной волатильности, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное повышение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 223 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 220 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение до 224 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу. Негативным фактором для азиатских акций является снижение американских фондовых индексов накануне на фоне опасений по поводу политики президента США Дональда Трампа в отношении импортных пошлин. Участников рынка также беспокоит отсутствие ясности в отношении новых стимулов, обещанных правительством Китая. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2,2%. Вместе с тем японский Nikkei 225 увеличивается на 0,15%. Накануне торги в Японии не проводились в связи с государственным праздником. Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,12%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,17%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу и, вероятно, завершат неделю в плюсе. Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск в пятницу составила $72,29 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,72%, до $72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,43%, до $68,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии они поднялись в цене на 1,73%, до $68,07 за баррель.

С начала недели стоимость контрактов на обе марки нефти выросла более чем на 2%.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов". В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 48,697 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,567 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 марта вырос на 0,22% и составил 110,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,25%, поднявшись до 1026,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,68%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,66%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,65%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,63%), "Сбербанк-001Р-SBER25" (-0,12%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что совокупный объем размещения трех выпусков облигаций "СИБУР Холдинга" серий 001Р-04, 001Р-05 и 001Р-06 с привязкой к ключевой ставке ЦБ зафиксирован на уровне 143 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке облигаций компании составлял 250 базисных пунктов, в ходе сбора заявок он не менялся и остался на этом же уровне. Срок обращения бондов - 7 лет (85 купонных периодов). Купон по облигациям переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки + спред. Выплаты производятся ежемесячно. Выпуски имеют амортизационную структуру: по 33% от номинала планируется погасить в даты окончания 65-го и 77-го купонного периодов, 34% - в дату окончания 85-го купонного периода. Начиная с 21-го купонного периода и в каждый последующий предусмотрена возможность полного досрочного погашения облигаций. Предварительная дата техразмещения и расчетов - 24 марта.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 3 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций со сроком обращения 2,5 года серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - 23,50-23,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 26,21-26,52% годовых. Техразмещение запланировано на 8 апреля.

Девелопер Glorax (АО "Глоракс") 4 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 28,7% годовых. Техразмещение запланировано на 9 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Хромос инжиниринг" установило ставку 9-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 на уровне 25,75% годовых. Компания разместила выпуск объемом 250 млн рублей в августе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, еще 60% - в дату окончания 60-го купона.