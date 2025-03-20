Рынок акций РФ просел к 3220п по индексу МосБиржи во главе с "ВК", выросла Эн+

Москва. 20 марта. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел в рамках коррекции, инвесторы ожидали новых геополитический сообщений и пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике; поддержку вечером оказала выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $72 за баррель) из-за санкций США к поставкам Ирана. Индекс МосБиржи просел в район 3220 пунктов во главе с бумагами "ВК" (MOEX: VKCO) (-6,6%) на новостях о планах допэмиссии акций компании для сокращения ее долгов; выросли акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3223,14 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1203,1 пункта (-2,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 марта, составил 84,3955 руб. (+1,55 рубля).

Акции "ВК" подешевели до 306,3 рубля. Выручка интернет-холдинга "ВК" в 2024 году составила 147,6 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 157,7 млрд рублей.

Интернет-холдинг "ВК" по итогам 2025 года ожидает показатель скорр. EBITDA более 10 млрд рублей и снижения долговой нагрузки, говорится в сообщении компании. Кроме того, "ВК" планирует провести допэмиссию акций объемом до 115 млрд руб. и направить полученные средства на снижение долговой нагрузки; ВОСА рассмотрит этот вопрос 30 апреля.

Цена размещения дополнительных акций "ВК" является рыночной - 324,9 рубля, что соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на Мосбирже за 3 месяца - с 18 декабря 2024 года по 18 марта 2025 года, сообщила компания.

Также снизились акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%).

Скорректированная EBITDA "Эн+ груп" (бумаги подорожали до 553,4 рубля) возросла на 35,7% в 2024 году, достигнув $2,93 млрд, говорится в сообщении компании. Рост произошел под влиянием динамики курса доллара и роста цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME). Чистая прибыль "Эн+ груп" в 2024 году выросла на 88%, до $1,348 млрд.

Подорожали также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Компания "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,1%) в IV квартале увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза (до 39 млрд руб.), за весь 2024 год - на 51% (до 122 млрд руб.), что оказалось на уровне консенсус-прогноза.

"Т-Технологии" прогнозируют рост чистой прибыли в 2025 году не менее чем на 40% при ROE выше 30%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 32 руб. на акцию, сообщила группа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что на предстоящих в Джидде переговорах РФ-США будут обсуждаться аспекты возможного возобновления Черноморской инициативы и другие вопросы украинского урегулирования. Он напомнил, что Россия в свое время выполнила все условия реализации Черноморской инициативы, однако условия по отношению к РФ "выполнены так и не были".

Тем временем, по данным Росстата, инфляция в России демонстрирует признаки стабилизации, что может привести к смягчению сигнала ЦБ РФ по дальнейшей ДКП на заседании в пятницу, 21 марта. Так, инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

Из данных за 17 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Вместе с тем на прошлой неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал: Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Он подчеркнул, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, инвесторы на рынке акций РФ продолжают реагировать на геополитику, игнорируя даже умеренно позитивные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям. Также сдерживающий эффект на рынок оказывает среднесрочное укрепление рубля, который в последние дни предпринимает попытки к ослаблению. На неделе в фокусе инвесторов остается очередное заседание Банка России, на котором ожидается сохранение ключевой ставки.

"ВК" сократила рыночную капитализацию на фоне планов допэмиссии. Компания увеличила в 2024 году выручку на 22,7%, но получила убыток на операционном уровне, а чистый убыток составил 94,9 млрд руб. Акционеры рассматривают вопрос допэмиссии акций до 115 млрд руб. для снижения долговой нагрузки.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи консолидировался над уровнем 3200 пунктов, хотя днем индикатор локально проваливался до 3180 пунктов. На геополитическом фронте повисла информационная пауза, при этом рыночные условия улучшились - нефть вечером подорожала, рубль понес потери.

Вышедшие накануне данные Росстата по инфляции оказались позитивными: недельные темпы роста цен заметно снизились, ранее сообщалось о снижении инфляционных ожиданий населения в феврале с 14,0 до 13,7%. В пятницу ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке, и все указывает на сценарий ее сохранения на уровне 21%; основное внимание инвесторов будет приковано к комментариям регулятора. Смягчение риторики может придать уверенности покупателям акций. "ИКС 5" (MOEX: X5) опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 марта - 3150-3300 пунктов, считает Шепелев.

Препятствовать развитию ослабления рубля может подготовка компаний к налоговому периоду. Если геополитический фон принесет позитивные сигналы, не исключено обратное рублевое укрепление в направлении 80 руб./$1 и 11,1 руб./юань, но сигнал этот должен быть действительно сильным. Выход курса вверх ближе к 90 руб./$1 и к 12 руб./юань можно ожидать по завершении мартовского налогового периода, полагает представитель "БКС МИ".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, Федрезерв США ожидаемо оставил ключевую ставку без изменения, при этом прогноз его руководства по-прежнему предусматривает два снижения стоимости заимствований в стране, по 25 б.п. каждое, до конца текущего года. Кроме того, комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла несколько смягчили опасения инвесторов по поводу негативного влияния политики администрации Дональда Трампа на экономику Штатов.

Российские фондовые индексы сдержанно снизились в четверг, продолжая негативную динамику предыдущего дня. Итоги недавних телефонных переговоров между лидерами РФ и США, по-видимому, уже отыграны, и теперь внимание инвесторов смещается на предстоящее заседание Банка России. Регулятор, как ожидается, оставит ключевую ставку на прежнем уровне, однако последние данные о стабилизации недельной инфляции и снижении инфляционных ожиданий россиян в марте позволяют рассчитывать на некоторое смягчение сигнала в отношении будущей ДКП. Кроме того, участники торгов оценивают многочисленные корпоративные новости, отмечает аналитик.

Металлург "ММК" сообщил о снижении выручки в IV квартале 2024 г. на 10,5% к/к (до 165,6 млрд руб.). При этом показатель EBITDA просел на 37% (до 23,3 млрд руб. в связи с коррекцией цен и объемов продаж, а чистая прибыль - на 32% (до 11,9 млрд руб.). В то же время свободный денежный поток (FCF) подскочил более чем в 2 раза к/к (до 5,55 млрд руб.).

С точки зрения теханализа на дневном графике индекса МосБиржи реализовалась фигура "вымпел", что позволяет рассчитывать на продолжение роста выходом в район локального максимума от конца февраля, считает Додонов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова также отмечает, что на геополитическом фоне наступила некоторая пауза в ожидании следующего раунда переговоров в Саудовской Аравии. Тем не менее, шансы на позитивный исход остаются достаточно высокими, но пока фокус смещается на заседание ЦБ РФ в пятницу. Важна будет риторика регулятора, снижения ставки пока не ожидается.

Индекс МосБиржи колеблется в диапазоне 3200-3250 пунктов. Рубль остается крепким, что сдерживает рынок от более серьезного роста, кроме того, отскок в нефти вверх оказался нивелирован, учитывая фактор профицита предложения, отмечает Крылова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что быстрый рост рынка акций возможен при нейтральной риторике ЦБ РФ после заседания в пятницу.

В середине недели инвесторы отыгрывали отсутствие сильного прогресса в урегулировании ситуации на Украине - этот процесс не будет быстрым. Индекс МосБиржи тем не менее закрепился выше 3200 пунктов, что является хорошим знаком для возобновления роста, отмечает эксперт.

Размер годового показателя инфляции в РФ не дает никаких надежд на снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу. Однако давление на регулятор из-за его жесткой денежно-кредитной политики нарастает. Учитывая этот фактор и стабилизацию розничных цен, не исключено, что ставка будет оставлена неизменной, но риторика Банка России будет нейтральной. При таком сценарии рынок акций может быстро подрасти, поэтому лучше купить акции заранее, а на возможном подъеме сокращать "лонги". Наиболее привлекательно выглядят акции финансового сектора, а спекулятивно - бумаги самых закредитованных компаний. Традиционно повышенная волатильность может быть в "Мечеле" (MOEX: MTLR) и "ВК", полагает Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусует" Европа" (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-1,3%), но растут Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,4-0,5%).

Биржи Японии были закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия). Гонконгский Hang Seng скорректировался после того, как накануне достиг максимума за три года.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне 4,5% по итогам мартовского заседания, решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

Британский ЦБ в феврале снизил ставку на 25 б.п. и дважды снижал ее в прошлом году. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в IV квартале 2024 года снизилось на $6,3 млрд (2%) и составило $303,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита до $325,5 млрд, согласно данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером цены вернулись к росту на информации об ужесточении Вашингтоном санкций в отношении поставок иранской нефти, цена Brent подскочила к $72 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,0 за баррель (+1,7% и +0,3% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $68,36 за баррель (+1,9% и +0,4% накануне). Срок обращения апрельских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В санкционный список также помещены 19 организаций и судов, "задействованных в поставках миллионов баррелей иранской нефти и составляющих "теневой флот" танкеров, который обеспечивает нефтью независимые НПЗ, такие как Luqing Petrochemical", говорится в заявлении Минфина США.

До появления информации о новых санкциях американского Минфина цены на нефть колебались между ростом и снижением.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 125,371 млрд рублей (из них 13,677 млрд рублей пришлось на бумаги "Т-Технологии", 13,272 млрд рублей - на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), и 12,895 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).