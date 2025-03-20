"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Т-Технологий" с целью 4000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целевой ценой 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, стоп-приказ: 3440 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания сильно отчиталась по МСФО за 2024 год, отмечают аналитики. Чистая прибыль выросла на 51% (г/г), ROE составил 32,5%. Ожидается, что сильная динамика финпоказателей сохранится и в ближайшем квартале.

"С технической точки зрения акции компании пробили сильный уровень сопротивления, при закреплении выше открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 4000 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3440 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98", - указывают в "Финаме".

"Т-Технологии" - технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему. С момента основания в 2006 году группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.

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