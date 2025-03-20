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20 марта 2025 года 18:43
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ВК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МКПАО "ВК" с целевой ценой 627 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ВК" предоставила свои финансовые результаты за 4К и полный 2024 год, которые мы считаем нейтральными, - пишет эксперт. - Анонсированные цифры сложно сравнить с консенсусом, так как компания деконсолидировала часть образовательных активов и внесла небольшие корректировки в наполнение сегментов. Выручка по итогам года увеличилась на 23% г/г при положительной динамике во всех сегментах. Скор. EBITDA ожидаемо была в минусе, а размер убытка составил 4,9 млрд руб. против положительного результата в 200 млн руб. годом ранее". Компания сообщила, что планирует получить в текущем году скор. EBITDA более 10 млрд руб. и ставит в приоритет повышение рентабельности. Такое значение немного больше, чем заложено в модели аналитиков "Велес Капитала". В отдельном пресс-релизе холдинг сообщил о проведении общего собрания акционеров 30 апреля для обсуждения допэмиссии акций, указывает Михайлин. Планируется выпуск новых бумаг по закрытой подписке на сумму до 115 млрд руб. для снижения долговой нагрузки. Цена определена как средневзвешенная по итогам торгов за 3 месяца и составила 324,9 руб. за акцию. При максимальной сумме размещения количество акций компании увеличится почти в 2,5 раза. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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