Потенциал роста акций РусАгро составляет 28% - "Эйлер АТ"

Потенциал роста акций "РусАгро" составляет 28%, считает старший аналитик "Эйлер Аналитические Технологии" Николай Ковалев.

"РусАгро" представила финансовую отчетность по МСФО: скорректированная чистая прибыль по итогам 2024 года сократилась на 8% (до 32 млрд руб.) из-за падения урожая сельхозкультур и роста себестоимости, отмечает эксперт в комментарии. В 2024 году компания также осуществила высокие инвестиции, потратив на проекты развития рекордные 29 млрд руб., а на приобретение активов - 15 млрд руб. Чистый долг компании по итогам 2024 года достиг 93 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA - 1,8x.

"Итоги 2024 года создают благоприятную базу для восстановления финансовых показателей, - полагает Ковалев. - Согласно нашему прогнозу, EBITDA "РусАгро" в 2025 году увеличится на 40% (до 75 млрд руб.), а свободный денежный поток достигнет 34 млрд руб., при том что в 2024 году свободный денежный поток был отрицательным (минус 29 млрд руб.)".

Прогнозная цена акций "РусАгро" на горизонте 12 месяцев составляет 300 руб. за акцию, что соответствует потенциалу роста на 28% с текущих уровней, указывает аналитик.

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