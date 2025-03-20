Рубль днем понижается в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ставке

Москва. 20 марта. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,583 руб., что на 8,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 21 марта. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 94 копейки, до 84,09 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 75 копеек, до 91,08 руб./EUR1.

Валютная пара "юань-рубль", вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне 11,4-11,8 руб. за юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Технически валюты выглядят несколько перепроданными, кроме того, в четверг пройдет экспирация деривативов, так что курсы могут пойти повыше: ориентиром по юаню и доллару на день мы видим диапазоны 11,4-11,8 руб. за юань и 83-85 руб./$1", - указывает эксперт в обзоре.

Отскок, если получит продолжение, будет носить все-таки локальный и ограниченный характер, считает Локтюхов.

"Спрос на валюту, по моему мнению, в ближайшей перспективе будет оставаться преимущественно весьма сдержанным, что естественно в условиях сезонной слабости импорта, а также устойчивых ожиданий прогресса в мирном урегулировании конфликта и повышения интереса иностранных участников к российскому рынку, ограничивающих спекулятивный спрос, - пишет аналитик ПСБ. - В таких условиях и экспортерам придерживать валюту сейчас особого смысла нет, тем более что на следующей неделе, 28 марта, состоится выплата налогов. Так что навес предложения на следующей неделе, если не будет негатива от встреч по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, вполне может сохраниться. Что будет способствовать новым попыткам юаня и доллара направиться к 11 руб. за юань и 80 руб./$1".

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 21 марта, на уровне 21% годовых.

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 21% годовых) по итогам заседания в пятницу, 21 марта 2025 года, но риторика регулятора будет нейтральной, в частности, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

Вечером в среду вышли традиционные данные Росстата по динамике потребительских цен. За неделю с 11 по 17 марта инфляция упала с 0,11% до приемлемых 0,06%, но в годовом выражении выросла с 10,19% до 10,2%, констатирует эксперт.

"Размер годового показателя не дает никаких надежд на снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу, 21 марта. Однако давление на регулятор из-за его жесткой денежно-кредитной политики нарастает. Учитывая этот фактор и стабилизацию розничных цен, не исключаем, что ставка будет оставлена неизменной, но риторика регулятора будет нейтральной", - пишет Антонов в обзоре.

Банк России в феврале, сохранив ключевую ставку на уровне 21%, заявил, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин этот сигнал повторил, отметив, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале марта сообщил, что не удивился бы, если на заседании в марте совет директоров ЦБ рассматривал и повышение, и снижение ставки. При этом он тогда отметил, что регулятор сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию по ставке.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса в марте. У граждан они снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.

Цены на нефть немного подрастают днем в четверг на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,04 за баррель, что на 0,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,42%, до $67,4 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы роста экономики США. Федеральная резервная система в среду подтвердила прогноз, предполагающий два снижения базовой процентной ставки в текущем году, но при этом ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,7% с 2,1%.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.