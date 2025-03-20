"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции ММК

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Итоги финального квартала прошлого года оказались у эмитента слабыми, констатируют эксперты. Основной негативный эффект на выручку и прибыль компании оказало снижение объемов продаж и цен на металлопродукцию.

"Если совет директоров все же рекомендует выплатить дивиденды за второе полугодие 2024 года, то их размер, по нашей оценке, будет низким - 0,7 руб./акцию. Доходность к текущей цене - 1,7%. Нейтрально смотрим на акции ММК", - пишут аналитики брокера.

Также эксперты "Т-Инвестиций" отмечают, что в сталелитейном секторе отдают предпочтение бумагам "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), дивидендная доходность по которым в текущем году может составить около 11%.

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