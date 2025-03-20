S&P; 500 будет колебаться в диапазоне 5630-5750п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет колебаться в диапазоне 5630-5750 пунктов на торгах в четверг, вероятна повышенная волатильность, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный, считает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Быки" по S&P 500 пытаются развить отскок от локальных минимумов. Отметим, что к восходящему движению присоединяется все больше акций, что видно по расширению доли компонентов бенчмарка, торгуемых выше 20-дневных средних, - пишет эксперт в комментарии. - В краткосрочной перспективе вероятно продолжение попыток котировок продвинуться вверх, но мы отмечаем наличие сильного сопротивления в области 5710-5745 пунктов. Преодолеть 200-дневную скользящую среднюю (около 5745 пунктов) будет непросто, однако ее тест, на наш взгляд, может состояться в ближайшее время".

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