"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка с целевой ценой 2031 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"МТС-банк довольно уверенно смотрелся в финансовом плане в 2024 году, хотя общее для сектора ухудшение операционной среды и оказало заметное негативное влияние на результаты в IV квартале, - пишет эксперт "Финама" Игорь Додонов. - Текущий год, вероятно, окажется непростым для МТС-банка, однако мы ожидаем, что он сможет сохранить высокое качество активов и продолжит демонстрировать неплохие финансовые показатели".

По мнению аналитика, к преимуществам МТС-банка можно отнести высокую степень цифровизации, а также доступ к абонентской базе ПАО "МТС", насчитывающей более 80 млн пользователей, значительная часть которых в перспективе может стать клиентами банка.

"Акции МТС-банка торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам относительно российских аналогов и обладают заметным апсайдом", - указывает Додонов.

МТС-банк - банк, входящий в экосистему ведущего российского оператора сотовой связи ПАО "МТС". Банк специализируется на розничном кредитовании и находится на 24-м месте в банковском секторе РФ по величине активов.

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