Рынок акций РФ днем консолидируется при смешанной динамике "фишек", упала "ВК" на новостях о допэмиссии, выросла "Эн+"

Москва. 20 марта. Рынок акций РФ днем в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $71 за баррель). Индекс МосБиржи топчется в районе 3225 пунктов; лидируют в росте акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+4,8%), упали бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (-7,3%) на новостях о планах допэмиссии акций для сокращения долгов компании.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3225,7 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1226,53 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 марта, составляет 82,8487 руб. (+1,35 рубля).

Акции "ВК" подешевели до 305,8 рубля. Выручка интернет-холдинга "ВК" в 2024 году составила 147,6 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 157,7 млрд рублей.

Интернет-холдинг "ВК" по итогам 2025 года ожидает показатель скорр. EBITDA более 10 млрд рублей и снижения долговой нагрузки, говорится в сообщении компании. Кроме того, "ВК" планирует провести допэмиссию акций объемом до 115 млрд руб. и направить полученные средства на снижение долговой нагрузки; ВОСА рассмотрит этот вопрос 30 апреля.

Также снизились акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

Скорректированная EBITDA "Эн+ груп" (бумаги подорожали до 547,5 рубля) возросла на 35,7% в 2024 году, достигнув $2,93 млрд, говорится в сообщении компании. Рост произошел под влиянием динамики курса доллара и роста цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME). Чистая прибыль "Эн+ груп" в 2024 году выросла на 88%, до $1,348 млрд.

Подорожали также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%).

Компания "Т-Технологии" в IV квартале увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза (до 39 млрд руб.), за весь 2024 год - на 51% (до 122 млрд руб.), что оказалось на уровне консенсус-прогноза.

"Т-Технологии" прогнозируют рост чистой прибыли в 2025 году не менее чем на 40% при ROE выше 30%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 32 руб. на акцию, сообщила группа.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что провел в среду успешный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Значительная часть дискуссий основывалась на разговоре, который состоялся вчера с президентом России Владимиром Путиным с целью сблизить Россию и Украину с точки зрения их пожеланий и потребностей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, стороны диалога "в высшей степени находятся на верном пути".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что на предстоящих в Джидде переговорах РФ-США будут обсуждаться аспекты возможного возобновления Черноморской инициативы и другие вопросы украинского урегулирования. Он напомнил, что Россия в свое время выполнила все условия реализации Черноморской инициативы, однако условия по отношению к РФ "выполнены так и не были".

Тем временем, по данным Росстата, инфляция в России демонстрирует признаки стабилизации, что может привести к смягчению сигнала ЦБ РФ по дальнейшей ДКП на заседании в пятницу, 21 марта. Так, инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

Из данных за 17 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Вместе с тем на прошлой неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал: Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Он подчеркнул, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ с утра попытался подрасти на позитивной статистике Росстата по инфляции - недельный рост цен составил 0,06% против 0,11% неделей ранее. Тем не менее, базовый сценарий предполагает, что в пятницу ЦБ РФ сохранит ключевую ставку неизменной, при этом на апрельском заседании возможно первое снижение, если данные по инфляции продолжат показывать замедление.

Инвесторы будут внимательно следить за риторикой регулятора, и при условии более мягких комментариев уже на этой неделе российский рынок может получить новый импульс для роста, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть продолжают попытки роста после сдержанного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после заседания ФРС преимущественно оптимистичны. Золото продолжает обновление исторических пиков, цена локально превышала $3060 за унцию.

На заседании в четверг Банк Англии, как прогнозируется, вслед за ФРС сохранит уровень ключевой ставки на отметке 4,5%. Фьючерсы на нефть Brent и WTI продолжают колебания немногим ниже краткосрочных сопротивлений $72 и $68,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании геополитических и экономических сигналов.

Рынок акций РФ продолжает ожидать важных геополитических новостей, которые, скорее всего, поступят уже после выходных и очередных переговоров делегаций РФ и США по достижению мирного соглашения по Украине. Накануне Трамп обсуждал конфликт с Зеленским и по итогам разговора дал обнадеживающие сигналы. В четверг в РФ также оценивают корпоративные отчетности и рекомендации по дивидендам. В частности, финальные выплаты в размере 32 руб. на акцию по итогам 2024 года рекомендовали "Т-Технологии", что предполагает скромную доходность около 0,9%. По ходу дня дивидендные новости могут поступить от банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), от которого можно ожидать доходности в диапазоне 5-10% по обыкновенным бумагам, обратила внимание Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет находиться в диапазоне 3200-3250 пунктов.

На геополитическом фоне наступила некоторая пауза в ожидании следующего раунда переговоров в Саудовской Аравии. Тем не менее, шансы на позитивный исход остаются достаточно высокими, но пока фокус смещается на заседание ЦБ РФ в пятницу. Важна будет риторика регулятора, снижения ставки пока не ожидается.

"Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Рубль остается крепким, что сдерживает рынок от более серьезного роста, кроме того, отскок в нефти вверх недостаточен и может быть нивелирован, учитывая фактор профицита предложения, поэтому особого движения в нефтяных фишках не ожидаем", - отмечает Крылова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, поводом для частичной фиксации прибыли на рынке акций РФ стали результаты телефонных переговоров президентов России и США, которые по большому счету не принесли какого-то большого прорыва, на что, по-видимому, рассчитывали некоторые инвесторы. Фактически стороны, что называется, "договорились продолжить договариваться". Это лишний раз говорит о том, что процесс урегулирования украинского конфликта и нормализации отношений между РФ и Западом, скорее всего, будет длительным и сложным, и снятие антироссийских санкций - это перспектива явно не ближайших недель или месяцев.

Ближайшим важным событием станет заседание Банка России в пятницу - регулятор, согласно консенсус-прогнозу, оставит ключевую ставку на прежнем уровне, однако последние данные о снижении инфляционных ожиданий россиян в марте позволяют рассчитывать на некоторое смягчение сигнала в отношении будущей траектории ставки, считает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекса МосБиржи реализовалась фигура "вымпел", что позволяет рассчитывать на продолжение роста выходом в район локального максимума конца февраля, полагает Додонов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что быстрый рост рынка акций возможен при нейтральной риторике ЦБ РФ после заседания в пятницу.

В середине недели инвесторы отыгрывали отсутствие сильного прогресса по урегулированию ситуации на Украине - этот процесс не будет быстрым. Индекс МосБиржи тем не менее закрепился выше 3200 пунктов, что является хорошим знаком для возобновления роста, отмечает эксперт.

Размер годового показателя инфляции в РФ не дает никаких надежд на снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу. Однако давление на регулятор из-за его жесткой денежно-кредитной политики нарастает. Учитывая этот фактор и стабилизацию розничных цен, не исключено, что ставка будет оставлена неизменной, но риторика Банка России будет нейтральной. При таком сценарии рынок акций может быстро подрасти, поэтому лучше купить акции заранее, а на возможном подъеме сокращать "лонги". Наиболее привлекательно выглядят акции финансового сектора, а спекулятивно - бумаги самых закредитованных компаний. Традиционно повышенная волатильность может быть в "Мечеле" (MOEX: MTLR) и "ВК", полагает Антонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и обновленные прогнозы ее руководителей.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.

ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов. Это привело к некоторому росту краткосрочных инфляционных ожиданий, тогда как более долгосрочные ожидания остаются примерно на прежнем уровне, отметил он.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), но "минусуют" Европа" (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты ушли в "минус" на 0,1%).

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Гонконгский Hang Seng скорректировался после того, как накануне достиг максимума за три года.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд.

На нефтяном рынке днем в четверг цены замедлил рост на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в четверг составила $70,87 за баррель (+0,1% и +0,3% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,21 за баррель (+0,2% и +0,4% накануне). Срок обращения апрельских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг.

Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-6,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,2%).

Выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+11,6%), акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+7,2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+5,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 47,51 млрд рублей (из них 7,79 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 7,16 млрд рублей на бумаги "ВК" и 4,04 млрд рублей на акции "Газпрома").