Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "ММК" с прогнозной ценой 48 рублей за бумагу и потенциалом роста на уровне 22%, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"ММК" представил финансовые результаты за 4К24: выручка составила 768,5 млрд руб., практически не изменившись год к году за счет более сильного с точки зрения цен первого полугодия, тогда как совокупные продажи стальной продукции по группе сократились на 10% г/г, отмечают аналитики. EBITDA в 4К24 сократилась на 37% кв/кв, до 23,3 млрд руб., отреагировав, по их мнению, на снижение продаж за счет фактора сезонности и неблагоприятной конъюнктуры рынка.

"Результаты в части ожиданий по выручке и EBITDA прошли ниже консенсуса на 2% и 10% соответственно. Квартальное снижение EBITDA на 37% и отсутствие рекомендации по дивидендам, на наш взгляд, уже отражено в цене акций, - пишут Толстых и Красноженов. - "ММК" находится в активной фазе ремонтов на двух доменных печах общей мощностью 2,2 млн т в год, что предполагает ограниченный потенциал роста продаж стальной продукции и, как следствие, финансовых показателей в 2025 году".

Конъюнктура рынка стальной продукции, на взгляд экспертов, остается сложной и характеризуется низкими темпами деловой активности, а также профицитом предложения. При этом "ММК" продолжает сохранять запас финансовой прочности и чистую денежную позицию, подчеркивают аналитики банка.

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