.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы акций En+
.
20 марта 2025 года 13:25
Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы акций En+
Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы акций En+, говорится в комментарии аналитика Матвея Тайца. Компания представила результаты за 2П24 по МСФО: выручка увеличилась на 3% г/г до $7628 млн, а EBITDA - на 28% г/г до $1423 млн. Чистая прибыль выросла в 7,2 раза до $391 млн. По итогам года чистый долг составил $8,9 млрд, долговая нагрузка по соотношению чистый долг / EBITDA снизилась за год с 4,0 до 3,0. "Представленные сегодня результаты En+ оцениваем как сильные, - пишет аналитик инвестбанка. - Показатель EBITDA в металлургическом сегменте увеличился на 42,7% г/г, а в энергетическом бизнесе компании - на 30,7%. Главный фактор роста - увеличение цен на энергорынке в Сибири на 55% г/г. Результаты превысили наши прогнозы на 0,4% по выручке и на 14% - по EBITDA и чистой прибыли". Эксперт не ожидает дивидендов из-за сохранения относительно высокой долговой нагрузки. "Компания показывает значительный дисконт при оценке по сумме частей (по нашим оценкам - около 35%). Мы по-прежнему позитивно оцениваем En+, учитывая возможное снижение ключевой ставки и уменьшение санкционных рисков в 2025 году", - отмечает Тайц. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-EN+/АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
20 марта 2025 года 16:53
Банк России может смягчить риторику по итогам заседания в пятницу, 21 марта 2025 года, на фоне снижения инфляционных ожиданий, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Остановка роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса станет... читать дальше
.20 марта 2025 года 16:22
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитиков брокера. Итоги финального квартала прошлого года оказались у эмитента слабыми, констатируют эксперты. Основной негативный эффект на выручку и прибыль компании оказало... читать дальше
.20 марта 2025 года 16:01
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" со 106,74 рубля до 93,11 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции компании по-прежнему... читать дальше
.20 марта 2025 года 15:41
Индекс S&P 500 будет колебаться в диапазоне 5630-5750 пунктов на торгах в четверг, вероятна повышенная волатильность, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный, считает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Быки" по S&P 500 пытаются развить отскок от локальных минимумов. Отметим,... читать дальше
.20 марта 2025 года 15:30
Москва. 20 марта. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,583 руб., что на 8,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.20 марта 2025 года 15:21
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой. "Эмитент опубликовал результаты за 4К24 по МСФО. Прибыль оказалась в рамках наших ожиданий и консенсус-оценок. При этом доходы (как основные банковские,... читать дальше
.20 марта 2025 года 14:28
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка с целевой ценой 2031 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "МТС-банк довольно уверенно смотрелся в финансовом плане в 2024 году, хотя общее... читать дальше
.20 марта 2025 года 13:58
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "ММК" с прогнозной ценой 48 рублей за бумагу и потенциалом роста на уровне 22%, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "ММК" представил финансовые результаты за 4К24: выручка составила 768,5 млрд руб., практически не... читать дальше
.20 марта 2025 года 13:46
Рынок акций РФ днем консолидируется при смешанной динамике "фишек", упала "ВК" на новостях о допэмиссии, выросла "Эн+"
Москва. 20 марта. Рынок акций РФ днем в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $71 за баррель). Индекс МосБиржи топчется в районе 3225 пунктов; лидируют в росте акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+4,8%), упали бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (-7,3%) на новостях о планах допэмиссии акций для сокращения долгов компании. читать дальше
.20 марта 2025 года 12:57
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "РусГидро" с целевой ценой 0,55 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Прошлый год был довольно сложным для "РусГидро". Компания сохранила позитивную динамику... читать дальше
.20 марта 2025 года 12:27
"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции МКПАО "ВК", говорится в материале аналитиков брокера. Опубликованные финансовые результаты эмитента за 2024 год эксперты оценивают негативно. Рентабельность основного направления бизнеса продолжила ухудшаться одновременно с ростом... читать дальше
.20 марта 2025 года 12:05
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) по-прежнему остаются привлекательными для вложений, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Эмитент в четверг представил ожидаемо слабые результаты за 4К24, отразившие снижение средних цен и объемов... читать дальше
.20 марта 2025 года 11:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивный взгляд на перспективы акций "ЕвроТранса" и подтверждает их целевую цену на уровне 210 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Менеджмент "ЕвроТранса" раскрыл часть предварительных показателей за 2024 год: - выручка составила около... читать дальше
.20 марта 2025 года 11:21
ски повторного ухода цены нефти марки Brent ниже уровня в $71 за баррель остаются высокими в текущих условиях, в том числе в отсутствие новых шагов по стимулированию китайской экономики, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс валютной пары юань/рубль пока может задержаться выше отметки... читать дальше
.20 марта 2025 года 11:01
"Финам" повысил прогнозную цену акций АФК "Система" с 18,78 руб. до 22,61 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. Рейтинг акций сохранен на уровне "покупать". "После заседания... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.