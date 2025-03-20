"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "РусГидро" с целевой ценой 0,55 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Прошлый год был довольно сложным для "РусГидро". Компания сохранила позитивную динамику финансовых показателей на операционном уровне, однако рост финансовых расходов и обесценение дальневосточных активов привели к чистому убытку по итогам 2024 года, - отмечает эксперт. - Учитывая увеличение запланированных капитальных затрат на 2025-2027гг, мы приняли решение пересмотреть целевую цену акций компании. С учетом вероятного сохранения ключевой ставки на высоком уровне в течение длительного времени, а также относительно высокой долговой нагрузки на фоне перехода к наиболее активной фазе инвестпрограммы, мы ожидаем, что потенциал роста акций "РусГидро" в ближайшее время будет ограничен".

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний России по объему установленной мощности и контролирует более 600 объектов генерации в 31 регионе страны.

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