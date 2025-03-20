Акции ММК остаются привлекательными для вложений - инвестбанк "Синара"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) по-прежнему остаются привлекательными для вложений, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Эмитент в четверг представил ожидаемо слабые результаты за 4К24, отразившие снижение средних цен и объемов реализации. Компания пока не представила рынку информацию о дивидендах за 2П24 - скорее всего, этот вопрос совет директоров рассмотрит в апреле. Исходя из выплаты 100% FCF, дивиденды за 2П24 оцениваем примерно в 0,68 руб./акцию, что соответствует доходности всего в 1,7%, однако из-за непростой ситуации в отрасли и высоких процентных ставок вероятность выплаты считаем невысокой", - указывает эксперт.

Из позитивных моментов Смолин отмечает, что ММК планирует значимо сократить программу капитальных вложений в текущем году. "Это решение, на наш взгляд, поможет в части FCF и потенциальных дивидендов за 2025 год", - указывает он.

"Снижение прибылей в 4К24 уже учтено, полагаем, в котировках акций эмитента и не станет для рынка сюрпризом, так как ранее компания публиковала операционные результаты за 4К24, - пишет эксперт инвестбанка в материале. - Акции ММК, которые торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2025П на уровне 2,5 и остаются самыми дешевыми в секторе, мы по-прежнему считаем привлекательными. В дальнейшем драйверами могли бы стать снижение ключевой ставки ЦБ РФ и отмена санкций".

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