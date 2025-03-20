Акции финансового сектора выглядят наиболее привлекательно на данный момент - "Алор Брокер"

Акции финансового сектора выглядят наиболее привлекательно на данный момент , говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"По итогам среды индекс Мосбиржи потерял 0,9%, - констатирует эксперт. - В четверг с утра рынок прибавляет около четверти процента. Наиболее привлекательно выглядят акции финансового сектора, а спекулятивно - бумаги самых закредитованных компаний. Традиционно повышенная волатильность может быть в "Мечеле" и "ВК".

Аналитик обращает внимание на вышедшие накануне вечером традиционные данные Росстата по динамике потребительских цен: за неделю с 11 по 17 марта инфляция упала с 0,11% до приемлемых 0,06%, но в годовом выражении выросла с 10,19% до 10,2%. По мнению Антонова, размер годового показателя не дает никаких надежд на снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу.

"Однако давление на регулятор из-за его жесткой денежно-кредитной политики нарастает, - указывает эксперт. - Учитывая этот фактор и стабилизацию розничных цен, не исключаем, что ставка будет оставлена неизменной, но риторика Банка России будет нейтральной. При таком сценарии рынок акций подрастет. Однако рост будет очень быстрым, поэтому верящим в данные сценарий лучше купить акции заранее, а на возможном подъеме сокращать лонги".

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