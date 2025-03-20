Рубль утром понижается в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ставке

Москва. 20 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5805 руб. (+8,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,68 коп. выше уровня действующего официального курса.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 21 марта, на уровне 21% годовых.

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 21% годовых) по итогам заседания в пятницу, 21 марта 2025 года, но риторика регулятора будет нейтральной, в частности, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

Вечером в среду вышли традиционные данные Росстата по динамике потребительских цен. За неделю с 11 по 17 марта инфляция упала с 0,11% до приемлемых 0,06%, но в годовом выражении выросла с 10,19% до 10,2%, констатирует эксперт.

"Размер годового показателя не дает никаких надежд на снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу, 21 марта. Однако давление на регулятор из-за его жесткой денежно-кредитной политики нарастает. Учитывая этот фактор и стабилизацию розничных цен, не исключаем, что ставка будет оставлена неизменной, но риторика регулятора будет нейтральной", - пишет Антонов в обзоре.

Банк России в феврале, сохранив ключевую ставку на уровне 21%, заявил, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин этот сигнал повторил, отметив, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале марта сообщил, что не удивился бы, если на заседании в марте совет директоров ЦБ рассматривал и повышение, и снижение ставки. При этом он тогда отметил, что регулятор сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию по ставке.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса в марте. У граждан они снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.

Цены на нефть растут в четверг на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,18 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,53%, до $67,52 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы роста экономики США. Федеральная резервная система в среду подтвердила прогноз, предполагающий два снижения базовой процентной ставки в текущем году, но при этом ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,7% с 2,1%.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.