Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут находиться в ожидании итогов пятничного заседания Банка России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта. При этом эксперты не исключают, что благодаря обнадеживающим данным по инфляции, публикующимся в последнее время, регулятор может несколько смягчить риторику, убрав, в частности, указание на вероятность дальнейшего повышения ставки.

Американские фондовые индексы выросли в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и обновленные прогнозы ее руководителей. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.

ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов, отметил он. "Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности", - сказал Пауэлл.

Азиатские фондовые рынки показывают разнонаправленные изменения. Торги в Японии в четверг не проводятся в связи с государственным праздником. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали изменения. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,2%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,5%. Это обусловлено тем, что трейдеры фиксируют прибыль после того, как индекс достиг максимума за три года. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК вырос на 0,4%. Его подъем продолжается четвертую сессию подряд. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 1,2%.

В свою очередь цены на нефть растут в четверг на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок. Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,23 за баррель, что на 0,64% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 0,31%, до $70,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,63%, до $67,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подорожали на 0,39%, до $67,16 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы роста экономики США. ФРС в среду подтвердила прогноз, предполагающий два снижения базовой процентной ставки в текущем году, но при этом ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,7% с 2,1%, на 2026 год - до 1,8% с 2%, на 2027 год - до 1,7% с 1,9%. Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,42 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 17,78 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 марта вырос на 0,13% и составил 109,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 1023,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-07" (+1,58%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,92%) и "РЖД-32" (+0,89%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,53%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,29%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-05 с офертой через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка 1-го купона была установлена на уровне 24,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 27,76% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Объем размещения 3-летних облигаций ООО "Биннофарм групп" серии 001P-05 зафиксирован на уровне 6 млрд рублей, ставка первого купона - 23,5% годовых. Купоны по выпуску с офертой через 1,5 года будут фиксированными, ежемесячными. Итоговая ставка купона соответствует доходности к оферте на уровне 26,2% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 21 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "СИБУР Холдинг" 20 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуски облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ серий 001Р-04, 001Р-05 и 001Р-06 объемом не менее 30 млрд рублей каждый. Срок обращения бондов - 7 лет (85 купонных периодов), ориентир спреда к ключевой ставке - 250 базисных пунктов. Купон по облигациям переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки + спред, купонный период составляет 30 дней. По выпускам предусмотрена амортизация - 33% от номинала в дату окончания 65-го и 77-го купонного периодов, 34% в дату окончания 85-го купонного периода. Начиная с 21-го купонного периода и в каждый последующий предусмотрена возможность полного досрочного погашения облигаций. Предварительная дата техразмещения и расчетов - 24 марта. Для неквалифицированных инвесторов бумаги доступны для приобретения при условии прохождения теста.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 10-го купона облигаций 2-й серии объемом 400 млн рублей на уровне 27,41% годовых. Компания размещала 10-летний выпуск с 22 июля 2024 года по 20 января 2025 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные, определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.