ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку на уровне 21% в марте, риторика будет нейтральной - "Алор Брокер"

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 21% годовых) по итогам заседания в пятницу, 21 марта 2025 года, но риторика регулятора будет нейтральной, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Вечером в среду вышли традиционные данные Росстата по динамике потребительских цен. За неделю с 11 по 17 марта инфляция упала с 0,11% до приемлемых 0,06%, но в годовом выражении выросла с 10,19% до 10,2%, констатирует эксперт.

"Размер годового показателя не дает никаких надежд на снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу, 21 марта. Однако давление на регулятор из-за его жесткой денежно-кредитной политики нарастает. Учитывая этот фактор и стабилизацию розничных цен, не исключаем, что ставка будет оставлена неизменной, но риторика регулятора будет нейтральной", - пишет Антонов в обзоре.

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