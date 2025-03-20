.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США показали уверенный рост
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Прибыль банков в 2025 году может составить 3,6-4,1 трлн руб.
Российский банковский сектор в 2025 году может заработать чистую прибыль в диапазоне 3,6-4,1 трлн рублей, но результаты по отдельным банкам будут неоднородными из-за различий в бизнес-моделях, говорится в исследовании Аналитического кредитного...
 
Жертв телефонных мошенников внесут в специальную базу
Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством. В нижнюю палату парламента приезжали представители Минцифры - это главный автор документа. Чиновники представили доклад по ключевым нормам будущего...
 
Добровольные взносы в Соцфонд вносят менее 0,5% самозанятых
Самозанятые граждане не спешат пользоваться предоставленной им возможностью добровольной уплаты взносов в Социальный фонд для формирования будущих пенсий, пишет "Коммерсант". Специальный льготный налоговый режим для самозанятых, при котором они...
 
20 марта 2025 года 09:10

Фондовые индексы США показали уверенный рост

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом. Азиатские фондовые рынки показывают разнонаправленные изменения в четверг. Цены на нефть повышаются в четверг утром, Brent торгуется у $71,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и обновленные прогнозы ее руководителей.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.

ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов, отметил он.

"Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности", - сказал Пауэлл.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 6,8% после заявлений главного финансового директора компании о том, что он не ожидает существенного влияния пошлин на цепочки поставок и спрос на продукцию Boeing в краткосрочной перспективе.

Акции Super Micro Computer Inc. подорожали на 5,8%, GE Vernova Inc. - на 5,3%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 4,7%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3,2%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 3%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,2%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%.

Котировки бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросли на 1,8%. Исполнительный директор компании Дженсен Хуанг анонсировал более мощную версию чипов Blackwell AI, новые модели ИИ для роботов, а также расширение партнерства с General Motors (SPB: GM).

Капитализация JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) увеличилась также на 1,8%. Банк повысил квартальные дивиденды на 12%.

Цена акций производителя полупроводниковых компонентов Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) выросла на 1,3%. Компания увеличила размер квартальных дивидендов на 4,7%.

Бумаги владельца сети ювелирных магазинов Signet Jewelers (SPB: SIG) поднялись в цене на 17,3%. Скорректированная прибыль компании превзошла ожидания рынка. Signet также объявила о намерении "сфокусироваться на оптимизации недвижимости" и отказаться примерно от 10% магазинов, расположенных в больших торговых центрах в следующие три года.

Котировки акций Intel Corp. (SPB: INTC) снизились на 6,9%, Progressive Corp. (SPB: PGR) - на 3,5%, Sysco Corp. (SPB: SYY) - на 2,7%.

Gilead Sciences потеряла 2,5% рыночной стоимости после сообщений о том, что министерство здравоохранения США рассматривает планы по сокращению финансирования профилактики ВИЧ-инфекции.

Акции Williams-Sonoma Inc. (SPB: WSM), специализирующейся на продаже кухонных принадлежностей, подешевели на 3,5%, хотя ее результаты за четвертый квартал превзошли ожидания рынка.

General Mills Inc. (SPB: GIS), один из крупнейших производителей продуктов питания в США, потерял 2,1% капитализации. Компания сократила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 фингода, причем ее выручка недотянула до прогнозов.

Бумаги HealthEquity, занимающейся управлением счетами в сфере здравоохранения, снизились в цене на 17,1% на фоне разочаровывающих прогнозов компании на 2026 фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги ростом на 383,32 пункта (0,92%) - до 41964,63 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 60,63 пункта (1,08%) - до 5675,29 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 246,67 пункта (1,41%), составив 17750,79 пункта.

Азиатские фондовые рынки показывают разнонаправленные изменения.

Торги в Японии в четверг не проводятся в связи с государственным праздником.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 1,5%. Это обусловлено тем, что трейдеры фиксируют прибыль после того, как индекс достиг максимума за три года.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции строительной компании CK Infrastructure Holdings, подешевевшие на 5,3%, производителей спортивной продукции Li Ning и Anta Sports Products - на 4,4% и 3,7% соответственно, страховщиков Ping An Insurance и China Life Insurance - на 4,3% и 3,9% соответственно.

Также уменьшились котировки бумаг ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,5%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1% и 4,3% соответственно,

Между тем бумаги нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC дорожают на 0,5% и 1,1% соответственно, автопроизводителей Geely и BYD - на 3,1% и 1,9% соответственно, фармацевтических Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) и CSPC Pharmaceutical - на 3%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК вырос на 0,4%. Его подъем продолжается четвертую сессию подряд.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысилась на 2,9%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2%, сталелитейной Posco - на 6,9%.

Между тем котировки акций автомобильной Hyundai Motor снизились на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 1,2%.

Безработица в Австралии в феврале осталась на уровне предыдущего месяца - 4,1%, сообщило статистическое бюро страны в четверг. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

Количество безработных сократилось на 11,2 тыс. и составило 612,6 тыс. человек.

Цена акций производителей урана Boss Energy и Deep Yellow подскочила на 8,4% и 5,2% соответственно.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,1% и 1% соответственно.

Цены на нефть растут в четверг на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $71,17 за баррель, что на $0,39 (0,55%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,22 (0,31%), до $70,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,36 (0,54%), до $67,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подорожали на $0,26 (0,39%), до $67,16 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Фьючерсы на май торгуются по $67,29 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы роста экономики США. Федеральная резервная система (ФРС) в среду подтвердила прогноз, предполагающий два снижения базовой процентной ставки в текущем году, но при этом ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,7% с 2,1%, на 2026 год - до 1,8% с 2%, на 2027 год - до 1,7% с 1,9%.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 марта 2025 года 16:53
ЦБ РФ может смягчить риторику по итогам заседания 21 марта 2025г - Freedom Finance Global
Банк России может смягчить риторику по итогам заседания в пятницу, 21 марта 2025 года, на фоне снижения инфляционных ожиданий, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Остановка роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса станет...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 16:22
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции ММК
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитиков брокера. Итоги финального квартала прошлого года оказались у эмитента слабыми, констатируют эксперты. Основной негативный эффект на выручку и прибыль компании оказало...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 16:01
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 93,11 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" со 106,74 рубля до 93,11 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции компании по-прежнему...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 15:41
S&P; 500 будет колебаться в диапазоне 5630-5750п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет колебаться в диапазоне 5630-5750 пунктов на торгах в четверг, вероятна повышенная волатильность, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный, считает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Быки" по S&P 500 пытаются развить отскок от локальных минимумов. Отметим,...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 15:30
Рубль днем понижается в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ставке
Москва. 20 марта. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,583 руб., что на 8,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
20 марта 2025 года 15:21
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой. "Эмитент опубликовал результаты за 4К24 по МСФО. Прибыль оказалась в рамках наших ожиданий и консенсус-оценок. При этом доходы (как основные банковские,...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 14:28
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка с целевой ценой 2031 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "МТС-банк довольно уверенно смотрелся в финансовом плане в 2024 году, хотя общее...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 13:58
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций ММК
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "ММК" с прогнозной ценой 48 рублей за бумагу и потенциалом роста на уровне 22%, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "ММК" представил финансовые результаты за 4К24: выручка составила 768,5 млрд руб., практически не...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 13:46
Рынок акций РФ днем консолидируется при смешанной динамике "фишек", упала "ВК" на новостях о допэмиссии, выросла "Эн+"
Москва. 20 марта. Рынок акций РФ днем в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $71 за баррель). Индекс МосБиржи топчется в районе 3225 пунктов; лидируют в росте акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+4,8%), упали бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (-7,3%) на новостях о планах допэмиссии акций для сокращения долгов компании.    читать дальше
.
20 марта 2025 года 13:25
Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы акций En+
Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы акций En+, говорится в комментарии аналитика Матвея Тайца. Компания представила результаты за 2П24 по МСФО: выручка увеличилась на 3% г/г до $7628 млн, а EBITDA - на 28% г/г до $1423 млн. Чистая прибыль выросла в 7,2 раза до $391 млн. По...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 12:57
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям РусГидро
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "РусГидро" с целевой ценой 0,55 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Прошлый год был довольно сложным для "РусГидро". Компания сохранила позитивную динамику...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 12:27
"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ВК
"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции МКПАО "ВК", говорится в материале аналитиков брокера. Опубликованные финансовые результаты эмитента за 2024 год эксперты оценивают негативно. Рентабельность основного направления бизнеса продолжила ухудшаться одновременно с ростом...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 12:05
Акции ММК остаются привлекательными для вложений - инвестбанк "Синара"
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) по-прежнему остаются привлекательными для вложений, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Эмитент в четверг представил ожидаемо слабые результаты за 4К24, отразившие снижение средних цен и объемов...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 11:41
"БКС МИ" подтверждает целевую цену акций ЕвроТранса на уровне 210 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивный взгляд на перспективы акций "ЕвроТранса" и подтверждает их целевую цену на уровне 210 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Менеджмент "ЕвроТранса" раскрыл часть предварительных показателей за 2024 год: - выручка составила около...    читать дальше
.
20 марта 2025 года 11:21
Риски повторного ухода цены нефти ниже $71/барр. пока остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"
ски повторного ухода цены нефти марки Brent ниже уровня в $71 за баррель остаются высокими в текущих условиях, в том числе в отсутствие новых шагов по стимулированию китайской экономики, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс валютной пары юань/рубль пока может задержаться выше отметки...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.