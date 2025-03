Фондовые индексы США показали уверенный рост

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом. Азиатские фондовые рынки показывают разнонаправленные изменения в четверг. Цены на нефть повышаются в четверг утром, Brent торгуется у $71,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и обновленные прогнозы ее руководителей.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.

ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов, отметил он.

"Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности", - сказал Пауэлл.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 6,8% после заявлений главного финансового директора компании о том, что он не ожидает существенного влияния пошлин на цепочки поставок и спрос на продукцию Boeing в краткосрочной перспективе.

Акции Super Micro Computer Inc. подорожали на 5,8%, GE Vernova Inc. - на 5,3%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 4,7%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3,2%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 3%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,2%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%.

Котировки бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросли на 1,8%. Исполнительный директор компании Дженсен Хуанг анонсировал более мощную версию чипов Blackwell AI, новые модели ИИ для роботов, а также расширение партнерства с General Motors (SPB: GM).

Капитализация JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) увеличилась также на 1,8%. Банк повысил квартальные дивиденды на 12%.

Цена акций производителя полупроводниковых компонентов Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) выросла на 1,3%. Компания увеличила размер квартальных дивидендов на 4,7%.

Бумаги владельца сети ювелирных магазинов Signet Jewelers (SPB: SIG) поднялись в цене на 17,3%. Скорректированная прибыль компании превзошла ожидания рынка. Signet также объявила о намерении "сфокусироваться на оптимизации недвижимости" и отказаться примерно от 10% магазинов, расположенных в больших торговых центрах в следующие три года.

Котировки акций Intel Corp. (SPB: INTC) снизились на 6,9%, Progressive Corp. (SPB: PGR) - на 3,5%, Sysco Corp. (SPB: SYY) - на 2,7%.

Gilead Sciences потеряла 2,5% рыночной стоимости после сообщений о том, что министерство здравоохранения США рассматривает планы по сокращению финансирования профилактики ВИЧ-инфекции.

Акции Williams-Sonoma Inc. (SPB: WSM), специализирующейся на продаже кухонных принадлежностей, подешевели на 3,5%, хотя ее результаты за четвертый квартал превзошли ожидания рынка.

General Mills Inc. (SPB: GIS), один из крупнейших производителей продуктов питания в США, потерял 2,1% капитализации. Компания сократила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 фингода, причем ее выручка недотянула до прогнозов.

Бумаги HealthEquity, занимающейся управлением счетами в сфере здравоохранения, снизились в цене на 17,1% на фоне разочаровывающих прогнозов компании на 2026 фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги ростом на 383,32 пункта (0,92%) - до 41964,63 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 60,63 пункта (1,08%) - до 5675,29 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 246,67 пункта (1,41%), составив 17750,79 пункта.

Азиатские фондовые рынки показывают разнонаправленные изменения.

Торги в Японии в четверг не проводятся в связи с государственным праздником.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 1,5%. Это обусловлено тем, что трейдеры фиксируют прибыль после того, как индекс достиг максимума за три года.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции строительной компании CK Infrastructure Holdings, подешевевшие на 5,3%, производителей спортивной продукции Li Ning и Anta Sports Products - на 4,4% и 3,7% соответственно, страховщиков Ping An Insurance и China Life Insurance - на 4,3% и 3,9% соответственно.

Также уменьшились котировки бумаг ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,5%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1% и 4,3% соответственно,

Между тем бумаги нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC дорожают на 0,5% и 1,1% соответственно, автопроизводителей Geely и BYD - на 3,1% и 1,9% соответственно, фармацевтических Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) и CSPC Pharmaceutical - на 3%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК вырос на 0,4%. Его подъем продолжается четвертую сессию подряд.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысилась на 2,9%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2%, сталелитейной Posco - на 6,9%.

Между тем котировки акций автомобильной Hyundai Motor снизились на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 1,2%.

Безработица в Австралии в феврале осталась на уровне предыдущего месяца - 4,1%, сообщило статистическое бюро страны в четверг. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

Количество безработных сократилось на 11,2 тыс. и составило 612,6 тыс. человек.

Цена акций производителей урана Boss Energy и Deep Yellow подскочила на 8,4% и 5,2% соответственно.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,1% и 1% соответственно.

Цены на нефть растут в четверг на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $71,17 за баррель, что на $0,39 (0,55%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,22 (0,31%), до $70,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,36 (0,54%), до $67,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подорожали на $0,26 (0,39%), до $67,16 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Фьючерсы на май торгуются по $67,29 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы роста экономики США. Федеральная резервная система (ФРС) в среду подтвердила прогноз, предполагающий два снижения базовой процентной ставки в текущем году, но при этом ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,7% с 2,1%, на 2026 год - до 1,8% с 2%, на 2027 год - до 1,7% с 1,9%.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.