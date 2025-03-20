"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг ЛСР

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "Группы ЛСР", сообщается в комментарии аналитиков брокера.

"Мы пока не видим фундаментальных причин для восстановления рынка недвижимости на фоне все еще высоких ипотечных ставок, ограниченного спроса и рисков сохранения жесткой денежно-кредитной политики", - указывают эксперты.

Также аналитики отмечают, что эмитент является единственным публичным застройщиком, который платит дивиденды. Совет директоров группы рекомендовал выплатить 78 руб./акцию за 2024 год, доходность такой выплаты к текущим ценам составляет 8,7%. Одобрить выплаты могут на общем собрании акционеров 15 апреля 2025 года.

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