Рынок акций РФ в среду просел ниже 3230п по индексу МосБиржи после переговоров Путина и Трампа

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после переговоров между президентами России и США, достигшими соглашения о деталях решения украинского кризиса; снижение сдерживалось ожиданиями смягчения сигнала от ЦБ РФ на заседании в пятницу благодаря надеждам на ослабление инфляции. Индекс МосБиржи завершил день чуть ниже 3230 пунктов после отката днем за рубеж 3200 пунктов, лидерами снижения выступили акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3229,79 пункта (-0,9%, минимум сессии - 3192,85 пункта), индекс РТС - 1228,09 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 марта, составил 82,8487 руб. (+1,35 рубля).

Подешевели также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%).

Поддержкой для акций "Мосбиржи" стали новости, что площадка может стать участником эксперимента для торгов криптовалютой. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков на форуме Crypto Summit заявил, что организатором торгов криптовалютой в рамках экспериментального правового режима может быть существующая биржевая инфраструктура, сам эксперимент планируется запустить не ранее чем через полгода.

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,3%).

Совет директоров ПАО "Интер РАО" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,3537 руб. на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 9 июня 2025 года.

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, вернувшись на уровень августа 2024 года, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного 3-13 марта по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в феврале снизились до 13,7% с 14%, что стало первым снижением с сентября 2024 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте не изменилась, составив 16,5%.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в разговоре во вторник достигли соглашения о начале переговоров на Ближнем Востоке, о деталях решения кризиса на Украине, а также о необходимости начать урегулирование с прекращения ударов по объектам энергетики и инфраструктуры.

"Лидеры согласились, что движение к миру начнется с перемирия в сфере энергетики и инфраструктуры, также будут технические переговоры о морском перемирии в Черном море, полное прекращение огня и постоянный мир", - говорится в заявлении Белого дома. "Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Президент РФ Путин поддержал идею американского коллеги Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора Путина и Трампа. Кремль также сообщил, что в рамках усилий по завершению украинского кризиса "создаются российская и американская экспертные группы".

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News. "Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде", - сказал Уиткофф. По его словам, американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Также Уиткофф в интервью агентству Bloomberg предположил, что полного перемирия на Украине можно будет добиться в течение пары недель. "Переговоры о полноценном перемирии будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем выполнить задачу за пару недель", - заявил он в интервью Bloomberg.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, прислушается ли Киев к твердым намерениям Путина и Трампа добиться урегулирования украинского конфликта. По его словам, президент РФ Путин не давал команды военным о возобновлении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пауза со стороны России сохраняется. "Иных команд президента не было", - сказал Песков журналистам в среду.

Тем временем Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в среду заявил, что российские военные завершают разгром группировки войск противника в Курской области.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, рынок акций РФ в среду оставался под давлением продаж - инвесторы сдержанно восприняли прошедшие переговоры президентов России и США, однако ближе к окончанию сессии воодушевились комментариями спецпосланника США Уиткоффа. Также сдерживающий эффект на рынок оказывает среднесрочное укрепление рубля. На неделе в фокусе инвесторов остаются не только корпоративные и геополитические события, но и очередное заседание Банка России, на котором ожидается сохранение ключевой ставки.

Компания "ФосАгро" (-0,7%) перенесла проведение годового собрания акционеров с 9 апреля на 29 мая (реестр для участия в собрании закроется 5 мая). Рекомендация по финальным дивидендам остается прежней - 171 руб. на акцию, датой закрытия реестра под выплаты предложено утвердить 9 июня, сообщила компания.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, продажи на рынке акций РФ велись по факту итогов переговоров лидеров России и США - вероятно, ожидания от этого разговора оказались излишне оптимистичными. Впрочем, снижение можно считать умеренным, индекс МосБиржи смог удержаться выше 3200 пунктов и вечером компенсировал значительную часть потерь. Поддержку акциям могла придать внутридневная просадка рубля.

Внимание мировых рынков сосредоточено на итогах заседания ФРС - инвесторы ждут сопутствующих комментариев, прогнозов по экономическому росту, инфляции и безработице, при этом консенсус не ожидает изменения ставки. Потребительская инфляция в еврозоне в феврале сократилась до 2,3% г/г после январских 2,5%, аналитики ждали 2,4%.

В четверг Народный банк Китая будет рассматривать базовую кредитную ставку, ЕЦБ выпустит ежемесячный отчет. Рынки могут реагировать на итоги заседания ФРС. В России компания "Т-Технологии" раскроет финансовую отчетность за IV квартал 2024 года по МСФО, финрезультаты за прошлый год в этот день также представят "ММК", VK, "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG). Сказаться на динамике отечественных акций могут свежие статданные Росстата по недельной инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 марта - 3150-3300 пунктов, считает Шепелев.

Рубль в середине недели начал резко терять позиции. Вероятно, по итогам состоявшегося разговора президентов РФ и США инвесторы услышали меньше конкретики и позитива, чем надеялись, и риск-премия снова пошла "вширь". Да и техническая перепроданность валют была очевидной. Если вынести за скобки эффект геополитики, в целом конъюнктура для рубля становится хуже, прежде всего из-за сокращения экспорта из-за санкций, снижения цен на нефть с конца февраля, а также постепенного восстановления импортных потоков после сезонной паузы. В пользу рубля продолжает играть жесткая ДКП Банка России, в пятницу ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 21%, заключил представитель "БКС МИ".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика, инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке и комментариев относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Нервозность инвесторов подогревается неопределенностью вокруг введения торговых пошлин администрацией Трампа, а также возросшими опасениями по поводу возможной рецессии в американской экономике в 2025 году.

На российском рынке акций пока преобладает нисходящая коррекция. Результаты телефонных переговоров Трампа и Путина не оправдали завышенных ожиданий рынка. Ключевым итогом стало соглашение о 30-дневной приостановке ударов по объектам инфраструктуры. Кроме того, российско-американские переговоры продолжатся 23 марта в Джидде. Трамп также заявил, что США и Россия заинтересованы в развитии торговых связей и могут наладить экономические отношения после урегулирования украинского кризиса.

Тем временем правительство РФ продолжает разрабатывать антикризисные меры поддержки угольной отрасли. Одним из ключевых решений может стать переориентация экспорта на южные и западные направления. Кроме того, добывающие компании могут получить отсрочку по страховым платежам и налогам, а также претендовать на субсидирование процентных ставок по кредитам. На этом фоне сохраняется спрос на акции "Мечела", отметил аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает коррекцию, удерживаясь пока выше 3200 пунктов. Ближайший уровень поддержки находится в районе 3150 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,1%) поддерживал очередной исторический максимум цен на золото, которые в среду поднимались до $3052,4 за унцию, после чего скорректировались к $3040. Бумаги угольного сектора продолжают попытки роста на ожиданиях господдержки отрасли. Акции "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) остаются недалеко от достигнутого в феврале максимума с апреля 2022 года (339,8 руб.), очевидно, получая поддержку от надежд на снятие санкций и увеличение доходов от торговли в выходные дни. Аналогичные позитивные факторы могут поддерживать акции "Мосбиржи".

ФРС по итогам заседания, скорее всего, не пойдет на смягчение монетарных условий, обеспечивая сохранение давления на рынок. Индексы МосБиржи и РТС скорректировались от района годовых максимумов, подвергнувшись фиксации прибыли после проведения переговоров Путина и Трампа. На рынке начинают осознавать необходимость полных деталей возможного заключения мирной сделки, при этом в переговорах все еще не участвуют представители ЕС, где планируют и вовсе нарастить оборонные расходы, отмечает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также полагает, что итоги телефонного разговора Путина и Трампа можно оценить как положительные, а основной вопрос теперь заключается в проработке деталей прекращения огня (первая встреча делегаций России и США состоится уже в ближайшее воскресенье) и степени готовности Украины согласиться на мирные инициативы России и США.

В целом ожидания движения к мирному урегулированию на Украине сохраняются устойчивыми, однако явных новостных вводных как для усиления продаж, так и для активизации покупок пока не видно. Сдерживающим рынок фактором выступают крепкий рубль и слабая нефть, ограничивающие спрос на "весовые" акции нефтянки. Вечером интерес будет представлять публикация Росстатом данных о недельной инфляции, способных скорректировать ожидания по риторике ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, считает Локтюхов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), в Европе также нет единого вектора (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,2-0,8%, DAX просел на 0,3%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,8-1,1% во главе с Nasdaq).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 18-19 марта. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

В феврале Япония зафиксировала внешнеторговый профицит в размере 584,5 млрд иен по сравнению с дефицитом в 415,43 млрд иен годом ранее и 2,737 трлн иен в позапрошлом месяце.

Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось об их повышении на 2,4%. Эксперты не ожидали пересмотра оценки, сообщает Trading Economics. Инфляция в еврозоне замедлилась по сравнению с январем, когда она составляла 2,5%.

В центре внимания участников рынка остается заседание ФРС, которое завершится в среду вечером (21:00 МСК). Аналитики в целом полагают, что по его итогам ключевая ставка будет оставлена в диапазоне 4,25-4,5%. Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обновленными макроэкономическими прогнозами (21:30 МСК).

На нефтяном рынке вечером в среду цены вышли в "плюс" после публикации официальных данных о запасах топлива в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,85 за баррель (+0,4% и -0,7% накануне), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,16 за баррель (+0,4% и -1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1 млн баррелей за неделю, которая завершилась 14 марта. Неделей ранее показатель сократился на 1,23 млн баррелей.

Однако рост нефтяных котировок сдерживают опасения по поводу глобального спроса на топливо. Также участники глобальных рынков ждут итогов заседания Федрезерва.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,5%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,3%), "СПБ биржи" (-2,2%), МКБ (MOEX: CBOM) (-2,2%).

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-0,4%) по итогам прошлого года получило прибыль по МСФО в размере 13,6 млрд руб. после 26,3 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 1,94 раза. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2024 г. снизилась на 1,4% по сравнению с 2023 г., до 19,16 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 247,73 млрд руб. (+8,7%).

Выросли акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+17,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,7%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+8,9%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,7%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,2%) (НКХП).

НКХП в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27,5% по сравнению с предшествующим годом, до 6,32 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+1,7%) (входит в группу компаний "Россети" (MOEX: FEES)) в 2024 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 6,7% по сравнению с 2023 годом - до 12,65 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 8,7% - до 115,3 млрд рублей. Чистая прибыль компании по РСБУ увеличилась за год на 10,8%, до 14,249 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 8,2%, до 113,96 рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 82,18 млрд рублей (из них 11,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,92 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,81 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

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