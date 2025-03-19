Рубль в среду скорректировался вниз на фиксации прибыли по итогам состоявшихся переговоров лидеров РФ и США

Москва. 19 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль скорректировался вниз на фиксации прибыли по итогам двухчасовых телефонных переговоров президентов России и США, состоявшихся во вторник.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта.

Кроме того, по сообщениям пресс-службы Кремля, в рамках усилий по завершению украинского кризиса "создаются российская и американская экспертные группы".

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,496 руб., что на 27,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 марта на 1,3469 рубля, до 82,8487 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,256 рубля, до 90,8257 руб./EUR1.

"В среду рубль заметно подешевел в паре с юанем. За первые два торговых дня недели рубль укрепился на 5,2% относительно китайской валюты в ожидании новостей об урегулировании российско-украинского конфликта, а сообщения о запланированном на вторник телефонном звонке между Путиным и Трампом только усилили эти надежды. Первый столь продолжительный контакт между двумя президентами на тему конфликта поддержал рубль, однако после переговоров участники рынка перешли к фиксации прибыли, в результате которой рубль за сегодня растерял почти 3% этого роста. Полагаем также, что сейчас игроки постепенно переходят к ожиданию результатов заседания Банка России. Свежие данные свидетельствуют о тенденции к снижению инфляции, поэтому в эту пятницу регулятор, скорее всего, воздержится от изменения ключевой ставки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

В ближайшие два дня будут определены даты и состав участников следующих контактов России и США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока еще работа продолжается", - сказал Песков журналистам. Тема личной встречи Путина и Трампа в ходе разговора лидеров не обсуждалась, сообщил также пресс-секретарь главы РФ. "Нет пока", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News, что американскую делегацию на переговорах с РФ по Украине будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. По его словам, "нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде".

Президент США Трамп в интервью The Washington Examiner назвал свой телефонный разговор с президентом России Путиным "очень хорошим". "Это был очень хороший телефонный разговор", - сказал Трамп. Он считает, что урегулирование ситуации на Украине "произойдет довольно быстро" при условии, что Москва и Киев придут к согласию.

Кроме того, президент Трамп заявил в среду об успешном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, он продолжался примерно час", - написал он в соцсети Truth Social.

"Значительная часть дискуссий основывалась на разговоре, который состоялся вчера с президентом России Владимиром Путиным с целью сблизить Россию и Украину с точки зрения их пожеланий и потребностей", - разъяснил Трамп. По его словам, стороны диалога "в высшей степени находятся на верном пути".

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, вернувшись на уровень августа 2024 года, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в феврале снизились до 13,7% с 14%, что стало первым снижением с сентября 2024 года.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте не изменилась, составив 16,5%.

ЦБ в среду также сообщил, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте продолжили существенно снижаться. Ранее сообщалось, что в феврале ценовые ожидания предприятий заметно снизились к январскому уровню.

Текущая оценка цен на продукцию и услуги в марте также существенно снизилась. Ожидания по спросу на продукцию и объему производства в марте улучшились.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Оперативная справка по инфляционным ожиданиям населения в марте будет опубликована также в среду. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 21 марта.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе отметил, что инфляция и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения, текущего уровня реальной ставки может быть достаточно. "Скорее всего, более высокой реальной ставки все-таки не потребуется. Реальная ставка уже очень высокая, и мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения", - сказал он.

Банк России может смягчить сигнал относительно перспектив денежно-кредитной политики по итогам заседания в пятницу при сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились в марте, но пока лишь отошли от пиков, однако начало положено", - отмечает эксперт в комментарии.

Цены на нефть начали слабо расти вечером в среду после публикации официальных данных о запасах топлива в США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 0,43%, до $70,85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,37%, до $67,14 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Однако рост нефтяных котировок сдерживают опасения по поводу глобального спроса на топливо. Также участники глобальных рынков ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое завершится вечером в среду. Большинство экспертов ожидают, что регулятор оставит ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 4,25-4,5%.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 марта опустилась на 1 базисный пункт, до 21,4% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, повысилась в среду на 1 базисный пункт, до 21,41% годовых, версия на три месяца осталась на прежнем уровне - 21,4% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,41% годовых.