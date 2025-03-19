Бумаги РусАгро остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "РусАгро" остаются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Финансовые результаты эмитента соответствуют нашим ожиданиям. Текущие показатели компании находятся под давлением опережающего роста операционных издержек в результате инфляционного роста затрат, а также роста процентных расходов и снижения госсубсидий. "РусАгро" активно реализует инвестиционную программу, направленную на рост бизнеса, что окажет положительное влияние на финансовые результаты компании в долгосрочной перспективе, - пишут эксперты в обзоре. - Мы полагаем, что дивиденд на акцию за прошлый год составит 14 рублей, что соответствует 6% дивидендной доходности к цене закрытия на 18 марта 2025 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.