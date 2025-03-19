"АКБФ" сохраняет прогнозную цену акций Интер РАО на уровне 7,3 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость акций "Интер РАО" на уровне 7,3 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 92% и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,3537 руб. на акцию. "Эти данные соответствуют нашим оценкам. По итогам 2025 года также ожидаем дивидендных выплат на уровне 0,35 руб./акцию", - указывают эксперты.

"Мы ожидали подтверждения планируемой активизации инвестиционных вложений в средне- и долгосрочной перспективах, учитывая наличие значительных свободных рублевых средств у компании, однако существенной новой информации для оценки пока не поступало. Исходя из действующих планов и прогнозов, бизнес "Интер РАО" выглядит сравнительно консервативным и высокодоходным во многом благодаря стабильному, хотя и повышенному по отношению к прошлому периоду, уровню инвестиций", - пишут аналитик инвесткомпании в обзоре.

Возможность корректировки прогнозов связана с планируемыми проектами в сфере генерации, которые могут повлиять на риски и доходность бумаг компании. В ожидании этих данных дисконт-поправка на риски инвестиций в бумаги "Интер РАО" была ранее повышена с 30% до 35%, говорится в материале экспертов.

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