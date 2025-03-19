Акции СПБ Биржи готовятся к движению в район 400 руб. - "Велес Капитал"

Акции "СПБ Биржи" готовятся к движению в район 400 рублей, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "СПБ Биржи" сохраняют уверенность и остаются недалеко от достигнутого в феврале максимума с апреля 2022 года 339,8 руб., очевидно, получая поддержку от надежд на снятие санкций и увеличения доходов от торговли в выходные дни, - пишет эксперт в комментарии. - "СПБ Биржа" при этом опубликовала данные о скачке стоимостного объема сделок в режиме основных торгов по итогам февраля в 7,7 раза (до 44,63 млрд руб.) по сравнению с январем (5,78 млрд руб.) и в 32,8 раза по сравнению с уровнем годовой давности (1,36 млрд руб.)".

"С технической точки зрения акции "СПБ Биржи" в феврале в условиях скачка объема торгов резко ускорили рост, а в марте перешли в режим консолидации у годового пика 339,8 руб., - отмечает Кожухова. - До стабилизации выше сопротивления 329 руб. имеет смысл с осторожностью относиться к наращиванию "длинных" позиций, однако котировки могут развить движение к следующей психологически важной отметке 400 руб. (потенциал роста от текущих уровней около 28,5%) и выше. Ускорение покупок, вероятно, будет наблюдаться при улучшении геополитической обстановки, а также перспективе или фактическом снятии санкций с торговой площадки".

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