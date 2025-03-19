Фундаментальные факторы создают основу для укрепления рубля - "БКС МИ"

Краткосрочные фундаментальные факторы создают основу для укрепления рубля, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль резко укрепляется на ожидании о позитивном исходе переговоров между главами США и РФ. После визита официальных лиц США в Москву в прессе не появилось негативных новостей - диалог продолжается, надежды на конструктивные результаты сохраняются, - пишет эксперт Кирилл Кононов. - В понедельник рубль мог получить дополнительный импульс от новостей о переуступке российских ценных бумаг от европейских инвесторов американским".

Тем не менее фундаментальные факторы, пусть и краткосрочные, на взгляд аналитика, создают основу для укрепления рубля. "Предложение валюты со стороны экспортеров остается стабильно высоким из-за высоких ставок и вялого кредитования. Появляются признаки замедления экономики и импорта, спрос на валюту остается слабым. Месячная инфляция в феврале замедлилась с 1,2% до 0,8%. Несколько позитивных факторов для рубля играют одновременно, поэтому курс может быть намного крепче, чем 96 рублей за доллар США, заложенные в бюджет", - прогнозирует Кононов.

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