S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5500-5740п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5500-5740 пунктов в среду при высокой волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на итогах заседания ФРС, на котором не ожидается изменения ставки, однако первостепенное значение будет иметь обновленная сводка макропрогнозов, - отмечает эксперт. - Мы предполагаем, что регулятор может понизить ориентир в отношении роста ВВП и указать на вероятность нового ускорения инфляции. Это усилит опасения инвестсообщества за перспективы экономики. Баланс рисков на предстоящие торги оцениваем как нейтральный, прогнозируем высокую волатильность. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5500-5740 пунктов".

По итогам сессии 18 марта S&P 500 откатился с достигнутых днем ранее отметок, что, по мнению аналитика инвесткомпании, подтверждает значимость сопротивления в области 5700 пунктов.

"Равновзвешенный бенчмарк в последние дни выглядит относительно сильным, а это является позитивным сигналом для "быков", - указывает Калымбеков. - Краткосрочные перспективы выглядят сбалансированными. При восходящем движении индекс столкнется с сопротивлением в районе 200-дневной скользящей средней (около 5740 пунктов), а при активизации распродаж S&P 500 могут поддержать уровень 5500 и зона 5400-5450 пунктов".

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