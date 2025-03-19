Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 5,2 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты при этом отмечают, что краткосрочных триггеров, способных привести к быстрой переоценке бумаг эмитента, нет.

Совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,3537 руб. на акцию.

"Рекомендованный размер дивидендных выплат предполагает, что среди акционеров будет распределено 25% чистой прибыли за 2024 год по МСФО - это соответствует нашим прогнозам и ожиданиям рынка. Предполагаемая дивидендная доходность составляет 9,4%. Подчеркнем, что на сегодняшний день "Интер РАО" - единственная в сегменте электрогенерации компания, выплачивающая дивиденды", - указывают аналитики банка.

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