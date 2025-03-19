"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену бумаг РусАгро на уровне 280-300 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" на уровне 280-300 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Мы ожидаем, что EBITDA эмитента увеличится на 40% в текущем году благодаря росту цен на сельскохозяйственную продукцию и расширению бизнеса. Бумаги компании торгуются на привлекательном уровне 3,4х EV/EBITDA и 4,6х P/E 2025", - отмечают эксперты.

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