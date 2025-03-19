Вероятно закрепление курса рубля в диапазоне 11-11,5 руб./юань в среду - ПСБ

Вероятно закрепление курса рубля в текущем диапазоне 11-11,5 руб./юань в среду, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Успешные переговоры президентов России и США привели к перестановке курса рубля к более крепким уровням, рекордным с мая-июня 2024 года, - отмечает эксперт в комментарии. - Накануне биржевые торги закрылись в районе 11,2 руб./юань, а цена доллара опускалась ниже 81 руб./$1. Кроме того, вице-премьер А. Новак заявил, что укрепление рубля происходит на фоне временного снижения импорта и притока зарубежного капитала на рынок РФ. Если информация по импорту была видна в статистике платежного баланса за февраль, то официальное подтверждение гипотезы о притоке зарубежного капитала прозвучало, пожалуй, впервые".

Учитывая, что конец марта должен пройти при росте продаж валюты со стороны экспортеров, Попов полагает, что риски дальнейшего укрепления рубля очень высоки (технически аналитик видит потенциал движения в район 10,4-10,8 руб./юань или 75-80 руб./$1).

"Впрочем, в обвальное укрепление рубля не верим и в среду ориентируемся на закрепление курса в текущем диапазоне 11-11,5 руб./юань", - уточняет эксперт банка.

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