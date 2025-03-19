Рубль, вероятно, близок к пику текущего укрепления - "Цифра брокер"

Национальная валюта еще может показывать сильные импульсные движения, однако рубль, вероятно, близок к пику своего укрепления в текущем цикле, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Основным фундаментальным фактором в пользу укрепления рубля выступает неожиданный пересмотр оценок по агрегатам платежного баланса, указывают эксперты.

Банк России улучшил оценку сальдо счета текущих операций в 4К24 на $10,4 млрд (до $63,9 млрд) за счет пересмотра показателя торгового профицита до $134,2 млрд с $122,6 млрд ранее, который таковым сложился вследствие более высокого роста экспорта (оценка по экспорту за IV квартал пересмотрена на $16,6 млрд). В свою очередь, отмечают аналитики инвесткомпании, показатели за январь-февраль 2025 года также выглядят оптимистично.

Как следствие, на рынке сохраняется высокий объем предложения иностранной валюты при умеренно слабом спросе на валюту со стороны импортеров в силу сезонных факторов, констатируют эксперты "Цифра брокера".

"С учетом повышенной волатильности на российском рынке рубль может показывать сильные импульсные движения, но мы все же полагаем, что национальная валюта близка к пику своего укрепления в текущем цикле, - пишут аналитики в обзоре. - Весенние экспортные притоки будут ниже зимних вследствие ухудшившейся конъюнктуры на рынке нефти, а спрос на импорт сезонно повысится, поэтому ожидаем, что рубль начнет возвращаться к 90 руб./$1".

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